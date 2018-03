Problemas y soluciones

Si un entrevistador del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) le preguntase “¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? Ustedes podrían contestar de manera espontánea y abierta lo que se les ocurriese. Curiosamente, mes tras mes y salvo que se dé un acontecimiento realmente imprevisto e inesperado, las respuestas suelen seguir una evolución similar cuyos cambios se aprecian más bien a largo plazo.



Concretamente, en el último Barómetro del mes de enero aparece el paro como primero (40,5 por ciento), la corrupción y el fraude el segundo (15,6 por ciento) y, en el tercer puesto, los/as políticos/as en general, los partidos y la política (10,5 por ciento).

La pregunta que les lanzó es ¿se sienten identificados con estas respuestas? ¿les afectan estos temas de manera directa? Según se desprende de las respuestas aportadas por el estudio el problema del paro, lógicamente, sí sería el primero de todos y es que la inestable situación laboral actual no deja indiferente a nadie.



Pero ¿y los segundos? ¿después de lo que hemos leído y oído en los periódicos y radios esto es lo realmente más importante? Me atrevería a decir que no, y desde luego no es lo que más nos está afectando (al menos de manera directa) a cada uno de nosotros.



Es indudable que pueden ser sucesos que nos llamen la atención, pero sin embargo nuestra cotidianeidad se rige por cuestiones más trascendentales y que nos tocan muy de cerca. Para muestra, lo que también ha publicado el CIS en el primer mes de este año en el Indicador de Confianza del Consumidor. En las primeras preguntas de este estudio aparece una no muy halagüeña descripción de la situación de los hogares y es que un 41,1 por ciento llega justo a fin de mes. Además, son pocos (13,4 por ciento) los que declaran pensar que la situación es mejor que la de hace seis meses y, en relación a eso, solo un 28,9 por ciento opina que la situación de la economía evoluciona favorablemente. A lo largo del documento los resultados no van a mejor y los entrevistados ilustran una panorámica más bien negativa.



¿Hay, sin embargo, motivos para la esperanza? Hace unos meses, en diciembre del pasado año, el CIS preguntaba acerca de las cosas más importantes para llegar a tener una vida feliz. Las respuestas mayoritarias fueron tener buena salud y llevarse bien con la familia. Curiosamente, la respuesta “tener el dinero suficiente como para disfrutar de una vida confortable” aparecía en los últimos puestos. Parece entonces que pese a todo, incluso estando dentro de esta tormenta gris que estamos atravesando y que no nos abandona, sabemos que lo más importante para superar los baches y desesperanzas de la vida es estar cuidados y acompañados. Es indudable que los problemas aparecen, pero si vamos de la mano de nuestros seres más queridos, se superan mejor.

Hay problemas de fondo que quizás son la raíz de todos los demás: el desorden, la avaricia, la tristeza, el egoísmo, la falta de caridad y un largo etcétera que añadir a la lista. Pero también hay bondad en esta sociedad que parece marchita por momentos.



Testimonio

Uno de los ejemplos de saber hacer y actuar tiene, después de esta semana, nombre propio y es el de Patricia, la madre del pequeño Gabriel. A lo largo de estos días nos ha dejado frases conmovedoras, llenas de perdón y de realidad a partes iguales. Ha puesto el nombre correcto a las cosas y de un modo elegante y entregado, ha llamado a la paz en medio de su dolor desgarrador. Su testimonio y forma de mostrarse al mundo ha sido todo un ejemplo de cómo enfrentarse a un verdadero problema con decisión, sabiduría y entereza.

Ahora, volvamos al principio, si llegase a la puerta de su casa un entrevistador del CIS ¿qué le responderían si les preguntasen cuál es el principal problema? ¿coincidirían con los resultados anteriores? Veremos qué pasa con lo que vaya a responder la mayoría.