El precio del butano subirá otro 5% el martes para absorber el déficit pendiente

El precio medio de la bombona de butano experimentará una subida del 5% el próximo martes con la que habrá quedado prácticamente absorbido el déficit que acarreaba esta actividad en los últimos bimestres, indicaron fuentes del sector.

Tras esta revisión, el precio máximo de la bombona una vez incluidos los impuestos se situará en 14,88 euros y acumulará una subida del 32 por ciento desde julio del año pasado, cuando tocó el mínimo de 11,25 euros y cerró una secuencia de varias revisiones consecutivas a la baja.

En esta ocasión se ha producido un descenso en el precio de la materia prima que, sin embargo, no ha podido redundar en un abaratamiento de la bombona, sobre la que pesaba un déficit procedente de bimestres anteriores, en los que precisamente no se habían repercutido las subidas de la materia prima con la intensidad necesaria. La subida del próximo martes es la máxima permitida por el actual sistema de revisión de precios. Con ella, el butano acumula seis revisiones bimestrales al alza con respecto al nivel fijado por el Gobierno.

Ese mes, la bombona tocó suelo tras unas secuencia de caídas que la habían abaratado un 35% desde los niveles de 2015. De hecho, el butano se encuentra aún un 19% por debajo de los 17,5 euros registrados hasta marzo de 2015, a pesar de las subidas. Con esta subida, Energía evita una batalla legal con el sector tras haber estado vendiendo a pérdidas durante los últimos meses.

En esta ocasión, no obstante, se reduce ligeramente el llamado Término C, que supone la retribución que reciben principalmente los distribuidores.

La nueva subida se producirá tras las del 5% en mayo, marzo y enero de este año, del 4,7% en noviembre de 2016 y del 4% en septiembre del ejercicio pasado. Los incrementos contrastan con las bajadas del 5% tanto en julio como en mayo y marzo de 2016. En enero de 2016, el precio máximo aumentó un 3%. El nuevo incremento de precios, realizado conforme a un mecanismo de revisión automática, es el quinto que afronta el nuevo Gobierno. La revisión la fija el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, pero depende de la cotización de la materia prima en los mercados internacionales, de los fletes y de la variación del tipo de cambio.

El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más comúnmente utilizan los hogares, envases con carga igual o superior a ocho kilogramos e inferior a 20 kilos, cuya tara sea superior a 9 kilos. l