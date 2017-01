La patronal bancaria garantiza que el sector está preparado para devolver las cláusulas suelo

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, afirmó ayer que todos los bancos están preparados para hacer frente a la devolución de lo cobrado de más por las cláusulas suelo incluidas en contratos hipotecarios y señaló que “la liquidez no es un problema”.

En declaraciones a la Cadena Cope, Roldán apuntó que una vez que las cláusulas suelo desaparezcan, los contratos hipotecarios cambiarán, aunque no precisó si las hipotecas serán más cara en el futuro.

“Dependerán también de los tipos de interés y de por dónde vaya el mundo”, indicó, al tiempo que ha defendido que el sistema hipotecario español, “con fallos puntuales”, ha funcionado muy bien. “No lo estropeemos. Sería injusto y una mala idea para la sociedad y la economía en su conjunto”, añadió.

El presidente de la AEB afirmóque los contratos hipotecarios del futuro serán “más sencillos” y recordó que el sistema financiero se caracteriza por la innovación .

También señaló que las hipotecas son uno de los contratos bancarios que más garantías tienen debido a la presencia de los notarios, “que están para garantizar que la parte más débil, es decir, el cliente, está convenientemente informado”.

Dicho esto, indicó que es importante prestar atención a la firma de los contratos hipotecarios. “No puede ser que para comprar un automóvil le dediquemos una ingente cantidad de tiempo a comprara y cuando vamos a firmar una hipoteca no le prestemos la misma atención”, resaltó Roldán.

Algunas entidades financieras han comunicado ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el impacto que tendrá la devolución de sus cláusulas suelo.