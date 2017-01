Los jueces ven insuficiente la ley de protección de los consumidores en materia de cláusulas suelo

La Asociación Profesional de Magistratura (APM) manifestó que la ley de protección de los consumidores en materia de cláusulas suelo es “una buena iniciativa, pero no basta”. Según la asociación, las recientes sentencias han tenido como consecuencia inmediata “la depuración por vía judicial de miles de escrituras públicas de préstamos con garantía hipotecaria”.

Así, la asociación de jueces explicó que el derecho del acreedor a cobrar la deuda garantizada a través de un expediente rápido y el derecho del deudor a invocar los derechos que el ordenamiento material le reconoce, “quedan pendientes de la interpretación que en cada caso hagan los tribunales, no siempre coincidentes”.

Por ello, señaló la necesidad de adoptar medidas de carácter legislativo, “para dar respuesta legal a las lagunas y contradicciones normativas”, y de carácter organizativo, con el fin de “prever y encauzar el aumento de casos que van a acceder a los juzgados”. Además, instó a la inmediata creación y puesta en funcionamiento “de todos los Juzgados de Primera Instancia previstos desde finales de 2015 que aún no han sido creados”.

“La APM cree necesario un Pacto de Estado por la Transparencia, en el que desde el Gobierno y los grupos parlamentarios se asuma su respectiva responsabilidad y se proceda a adecuar la normativa de consumo a las nuevas demandas y necesidades”, aseveró la asociación.

El viernes, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis De Guindos, señaló que el Gobierno va a intentar acelerar “lo máximo posible” sus conversaciones con el resto de fuerzas políticas de cara lograr “lo antes posible” un acuerdo sobre la nueva ley hipotecaria, que introducirá “claridad y transparencia”. Explicó que la ley garantizará el consumidor tenga “toda la información” sobre cláusulas específicas “con la suficiente anticipación antes de ir al notario a firmar la hipoteca”. Entre las cláusulas que se incluirán, nombró las cláusulas suelo, las cláusulas de amortización anticipada o los supuestos multidivisa.

“Hace falta que el consumidor entienda perfectamente a qué se está comprometiendo, porque seguramente es la decisión económico-financiera más importante que toma en su vida”, declaró el ministro. n