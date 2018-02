La inflación interanual en Galicia se reduce en enero y alcanza su nivel más bajo desde 2016

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó en enero un 1,3 por ciento en Galicia en relación con el mes de diciembre por el efecto de las rebajas, mientras que la inflación interanual se redujo hasta el 0,6 por ciento, tras recortarse seis décimas, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, la inflación interanual gallega se sitúa en su nivel más bajo desde 2016, ya que desde septiembre de ese año (+0,2%) siempre se había superado el 0,6% actual. De hecho, no baja del 1% desde el último mes de 2016.

Y es que el IPC gallego interanual bajó seis décimas desde el 1,2% que suponía en diciembre hasta el 0,6% de enero, la misma tasa que en la media española.



Conjunto estatal

Así, en España, el IPC retrocedió un 1,1 por ciento en enero en relación al mes anterior y recortó su tasa interanual cinco décimas, hasta el 0,6 por ciento, su nivel más bajo en 16 meses.

Por grupos, la mayor caída intermensual en Galicia se produce en vestido y calzado (-15,9 por ciento) por efecto de las rebajas, seguido de ocio y cultura (-1,4%). En el otro extremo, la subida más acusada se produce en el transporte (+0,9%) y bebidas alcohólicas y tabaco (+0,6%).

En lo tocante a la variación interanual, el apartado de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles es el que cuenta con la mayor caída de precios (-2,1%).

Le sigue ocio y cultura (-0,7%), muebles (-0,5%) y otros bienes (-0,3%). En cambio, los que más suben son el transporte (+2,3%), restaurantes y hoteles (+2,1%), bebidas alcohólicas y tabaco (+1,5%), enseñanza (+1%) y alimentación (+1%). Estadística señala que en el descenso del IPC de enero en España ha influido principalmente el abaratamiento de la electricidad, frente a la subida que experimentó en igual mes de 2017, así como la estabilidad de los precios de las legumbres y hortalizas, la bajada del precio de las frutas y la menor subida de los carburantes.

La tasa interanual de enero en España es la decimoséptima tasa positiva que encadena el IPC interanual e implica que los precios son hoy un 0,6 por ciento superiores a los de hace un año. No obstante, no se registraba una tasa tan baja desde septiembre de 2016, cuando la inflación se situó en el 0,2 por ciento.

La inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, se mantuvo en el primer mes del año en el 0,8 por ciento, con lo que se sitúa dos décimas por encima del IPC general. La subyacente no superaba el índice general desde noviembre de 2016.