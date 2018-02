Guindos afronta otro examen tras ser elegido vicepresidente del BCE

El todavía ministro de Economía, Luis de Guindos, pasará hoy un nuevo examen ante la Eurocámara tras su elección por parte del Eurogrupo como nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución de Vitor Constancio. Será la segunda vez en apenas dos semanas que Guindos responda a las preguntas de los miembros de la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, después de que el pasado día 14 ya se sometiera a audiencia junto al entonces también aspirante al puesto, el gobernador del banco central irlandés, Philip Lane.



En aquella ocasión, los eurodiputados informaron después del examen, a puerta cerrada, que aunque los dos aspirantes eran aptos para el cargo, Lane había sido “más convincente”.

El irlandés, sin embargo, con menos apoyos en el Consejo, se retiró en el último momento de la carrera, y Guindos fue aupado por consenso entre los titulares de Finanzas europeos.



Tradición

Aunque la opinión del Parlamento Europeo, que se hará pública mañana, no es vinculante, sí existe la tradición por respeto y cooperación institucional que los altos cargos del BCE comparezcan ante los eurodiputados.

En la audiencia de la Eurocámara se espera que Guindos reciba el apoyo de los eurodiputados del Partido Popular Europeo y el rechazo de la Izquierda Unitaria y los Verdes europeos, que entre otros argumentos esgrimen presuntos problemas de incompatibilidad por el hecho de que Guindos pase directamente de ser ministro a vicepresidente de una institución que debe guardar independencia política.

El eurodiputado de En Comú Podem Ernest Urtasun, del grupo europeo ecologista, aseguró que en la comparecencia de hoy su grupo hará “un dictamen negativo del candidato en la línea de las conclusiones acordadas el 14 de febrero”. “Lamentablemente, el posicionamiento del Parlamento Europeo respecto a su candidatura es estrictamente consultivo sin efectos vinculantes. Hace falta reformar el método de elección para figuras como la de los miembros del comité ejecutivo del BCE y asegurar que personas que ostentarán cargos de tanta responsabilidad sean elegidos por el Parlamento Europeo a través de un proceso en plena transparencia”, añadió Urtasun.



Por otro lado, la posición de los socialdemócratas europeos no estará cerrada hasta escuchar a Guindos, un punto de vista abierto que también comparten los liberales del PE.

Dentro de los socialdemócratas son especialmente críticos con Guindos tanto la portavoz del grupo en la comisión parlamentaria económica, Pervenche Berés, que ha dicho públicamente que el español “no es la mejor opción para el puesto”, como el propio líder en funciones del segundo grupo de la cámara, el alemán Udo Bullman.



En el caso concreto del PSOE, la decisión a propósito de Guindos será una “abstención crítica”, informó este viernes la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra. Los socialistas españoles han descartado votar en contra, por considerarlo “poco elegante”, al ser Guindos el único candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), tras la retirada del irlandés.

Pasado el trámite del Parlamento Europeo, está previsto que los líderes de la UE den el último visto bueno a la elección del ministro español en la cumbre del 22 y 23 de marzo. Guindos sustituirá al portugués Constancio a partir del 1 de junio por un período de ocho años no renovable.