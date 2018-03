El Gobierno quiere eximir del pago del IRPF a los pensionistas con rentas de hasta 17.000 euros

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, anunció ayer que el Gobierno quiere eximir del pago del IRPF a los pensionistas que cobran rentas anuales de hasta 17.000 euros, lo que, según dijo, les permitirá ganar poder adquisitivo “por la vía de no pagar este impuesto”.

Actualmente, el mínimo exento del IRPF está situado en 12.000 euros anuales. Quienes cobren menos de esa cantidad, sean o no pensionistas, no están obligados a pagar el impuesto.

“Mariano Rajoy ha eliminado el IPRF para todos los pensionistas que tengan una pensión inferior a 860 euros al mes (lo que equivale a unos 12.000 euros anuales). Queremos hacer extensiva esa eliminación del IRPF incluso hasta los 17.000 euros de pensión, es decir, hacer que más pensionistas ganen poder adquisitivo por la vía de no pagar el impuesto”, explicó Maroto en declaraciones a TVE.



El vicesecretario de Política Social del PP señaló que los anuncios que ha hecho el Gobierno en relación a la subida de las pensiones de viudedad y de pensiones mínimas “van tomando cuerpo”.

Así, Maroto afirmó que habrá un “gesto clarísimo y merecido” hacia las viudas, con una subida de las pensiones de viudedad que “va más allá de lo que estaba previsto”. “Vamos a ver lo que da de sí el presupuesto”, dijo.

Sobre las pensiones mínimas, Maroto indicó que habrá una propuesta para que suban “mucho más de lo anunciado”, pero dentro de las posibilidades presupuestarias del Gobierno.



Maroto también aseguró que las pensiones no pueden ser “nicho electoral ni arma arrojadiza de nadie” y que los pensionistas deben ser objeto de “respeto”. En su opinión, los grupos parlamentarios están “a tiempo” de ofrecer soluciones “dignas y sostenibles” para el sistema en el marco del Pacto de Toledo.



En cuanto a la indexación de las pensiones al IPC, una medida que demandan partidos de la oposición y asociaciones de pensionistas y sindicatos, Maroto insistió en que apenas dos países del entorno español mantienen esta fórmula y que resulta “más razonable” ligarlas al crecimiento económico y del empleo.

En este sentido, recordó que las subidas del salario mínimo interprofesional y del sueldo de los funcionarios acordadas con los sindicatos se han vinculado al crecimiento del PIB y del empleo.

“Los gobiernos que indexan las pensiones al IPC nunca cumplen porque no lo bajan cuando el IPC es negativo y cuando es muy alto, incumplen. Parece razonable que vayamos a un sistema donde la base sea el empleo”, argumentó.



Por otro lado, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, auguró ayer que las pensiones se revalorizarán un 0,25% “prácticamente todos los años en las próximas décadas”.

Hernández de Cos considera que las reformas de los años 2011 y 2013 serían suficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema a medio plazo siempre que se mantenga en un “contexto económico boyante”.

No obstante, alertó de que si las pensiones se suben por encima del 0,25 por ciento que contempla el índice de referencia de las pensiones, sería necesario “tocar otros parámetros”, ya sea de ingresos o de gastos.