El Gobierno garantiza la equiparación salarial de todos los policías en tres años

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, garantizó ayer la equiparación de las nóminas de los policías nacionales y guardias civiles con las de la Policía autonómica en tres años a partir de este ejercicio y afirmó que así constará en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Montoro insistió en que los Presupuestos de este año serán aprobados por el Consejo de Ministros antes de Semana Santa y se mostró convencido de que tendrá apoyos suficientes para sacarlos adelante.

Montoro puntualizó que el Gobierno homologará los salarios de todos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con las autonómicas para que no haya discriminación en las nóminas.

“Está garantizada que la nómina de un policía nacional o de un guardia civil, dependiendo obviamente de las actividades que desarrolla, estará completamente igualada a la del mosso d’esquadra, y para eso hará falta una aportación presupuestaria que habilitaremos en los Presupuestos Generales del Estado”, recalcó, pese a que no entró a detallar cifras.

Buen puerto

El ministro dijo que está seguro de que “llegarán a buen puerto” las negociaciones que está llevando a cabo el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, con los sindicatos y representantes de las fuerzas de seguridad. “En 3 años la homologación será completa y estaremos con el objetivo conseguido”, dijo tras afirmar que habrá capacidad presupuestaria y que la equiparación comenzará en 2018 y terminará en 2020.

Por su parte, policías y guardias civiles prefieren negociar la equiparación salarial con Cristóbal Montoro, tras su compromiso de conseguirla en los tres próximos años, pero aún desconfían del Gobierno y no descansarán en su reivindicación hasta que no lo vean reflejado en sus nóminas.

Representantes de los sindicatos policiales y de las asociaciones de guardias civiles manifestaron sus recelos, aunque ven con buenos ojos la posibilidad de negociar directamente con el titular de Hacienda tras los “engaños” y “tretas” del Ministerio del Interior en las reuniones que mantuvieron y que acabaron con la ruptura de las conversaciones.

“A Dios rogando y con el mazo dando”, resumió la situación el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cosío, quien instó al ministro de Hacienda y Función Pública a que comunique a Interior esa oferta si cree en ella y “está tan seguro” de que se va a conseguir.