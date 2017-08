Fernández Gayoso abandona la prisión de A Lama e iniciará la próxima semana el voluntariado

El expresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso salió de la prisión de A Lama (Pontevedra) en la mañana de ayer tras la providencia de la Audiencia Nacional que decretó su puesta en libertad para colaborar con la Fundación Asociación Érguete Integración –que ayuda a personas en situación de exclusión social y drogodependencia–, en la que comenzará a realizar tareas la próxima semana.

La presidenta de la Fundación Asociación Érguete, Carmen Avendaño, señaló que el expresidente de Caixanova colaborará desde la semana que viene con esta entidad, si bien todavía no está cerrado el día de inicio, pero se prevé que sea “entre el martes y el miércoles”, tras un fin de semana que Fernández Gayoso podrá pasar en su casa.

Fernández Gayoso fue condenado a dos años de prisión junto con otros directivos por las indemnizaciones que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad y que alcanzaron los 22 millones de euros, pero salió de la cárcel tras algo más de medio año recluido –entró el 16 de enero– debido a la medida adoptada por el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro.

Así, Avendaño remarcó que “ya está resuelto” qué tareas se asignarán a Fernández Gayoso, que pasarán, entre otras, por servir desayunos –se atienden al día a entre 60 o 70 personas en riesgo de exclusión–, prestar ayuda en el ropero y lavandería, además de elaborar escritos como rellenar solicitudes o convocatorias.



Reinserción

En este sentido, llamó la atención sobre que Fernández Gayoso realizará tareas similares a las que han hecho todos los que participado en este programa de reinserción de presos, que lleva activo desde hace 32 años.

A renglón seguido, Carmen Avendaño indicó que este programa de Érguete está destinado a personas con una condena de período no elevado o a quienes les queda poco para cumplirla. Sobre el caso del exdirector general de Caixanova, Avendaño resaltó que “es un hombre de 85 años y que no está bien de salud”, con una “condena pequeña”, que “en otros casos se suspende”, por lo que no se llega a entrar en prisión.

De este modo, quien fue la cabeza visible de Novacaixagalicia contará con un elemento de control telemático y cada 15 días el centro elaborará un pequeño informe sobre la evolución de sus labores, que “suele ser escueto si no hay incidencias”.