Eulen y los empleados dejan en manos de Fomento la designación del árbitro

La última reunión entre Eulen, empresa responsable de los filtros de seguridad del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, y sus trabajadores finalizó sin acuerdo entre ambas partes.

Ni Eulen ni sus trabajadores llegaron a presentar propuesta alguna de árbitro para el laudo arbitral de obligado cumplimiento y, por lo tanto, será el Ministerio de Fomento quien lo escoja.

“No reconocemos el laudo porque se han cumplido los servicios mínimos y la seguridad no se pone en riesgo”, reiteró el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez. Por su parte, la empresa Eulen aseguró que tenían “diferentes propuestas” de árbitros, pero que no las llegaron a proponer porque los trabajadores no reconocen el laudo.

El Ministerio de Fomento dictaminó el miércoles un plazo de 24 horas para que Eulen y sus trabajadores llegaran a un acuerdo para escoger el árbitro. La falta de consenso entre las partes implica que será el Ministerio de Fomento en las 24 horas siguientes el que lo designará, tras someterlo con carácter previo a las partes, a fin de garantizar la imparcialidad del árbitro. Una vez designado el árbitro, este tendrá que dictar su decisión, de obligado cumplimiento para las partes, en el plazo de 10 días naturales desde la fecha de su designación. Mientras, el comité de huelga propuso a Eulen volver a negociar, y la empresa dará su respuesta hoy.

Por otro lado, el responsable de Seguridad de UGT Valencia, Saturnino Martínez, informó ayer de que la convocatoria de huelga en los aeropuertos de Manises (Valencia) y Alicante se ha paralizado porque han concedido un “voto de confianza” al Gobierno, que anunció el miércoles una mesa de negociación.

El anuncio se produce después de varios días de tensiones entre Gobierno y sindicatos, que amenazaron con convocar una huelga de servicios en los aeropuertos si el Ejecutivo aprobaba nombrar un mediador para el conflicto del aeropuerto de El Prat, y desoía las demandas de la Federación de Servicios de UGT en la Comunidad Valenciana, que reclamaba una solución global al conflicto.

Según aseguró ayer Saturnino Martínez, el conflicto ahora ha cambiado debido al “giro sustancial” que ha supuesto una “mesa de diálogo social” con la que se espera “que el Gobierno saque un modelo de contratación de estos servicios que respete el convenio estatal”. l