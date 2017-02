Sindicatos y patronal de la estiba retoman la negociación para evitar la huelga en los puertos

Los sindicatos y la patronal de la estiba retoman la negociación sobre la reforma del sector este martes, 28 de febrero, a una semana de que el 6 de marzo arranque el calendario de huelgas convocada en los puertos, y después de que el Gobierno ya aprobara este viernes el texto legal de reestructuración del gremio.



Los representantes de la patronal Anesco y de los sindicatos Coordinadora de Trabajadores del Mar, CC.OO., UGT, CIG y CGT se volverán a sentar a la mesa de negociación a las 16.00 horas del martes, bajo la mediación el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña.



Las dos partes retoman la negociación que suspendieron el pasado miércoles ante la petición de la patronal de tomarse unos días para calcular el número de estibadores que puede subrogar en cada puerto.



La garantía del empleo del colectivo de 6.150 estibadores que trabajan en los puertos y sus condiciones laborales, mediante la articulación de un registro o de su subrogación, constituye una de las principales reivindicaciones del gremio ante la reforma del sector.



El Gobierno aprobó la reforma el viernes sin incluir estas peticiones al asegurar que no lo permite la UE, que es quien tiene que validar la reestructuración del sector para que España no sea multada por contravenir la normativa comunitaria.



Por ello, el Ministerio de Fomento emplazó a sindicatos y patronal a dirimir esta y otras reivindicaciones del sector que tampoco tuvieron cabida en el Real Decreto Ley con el que se aprobó la reforma en el marco de la negociación colectiva. Además, para facilitar las conversaciones, facilitó un mediador.



El viernes, tras la aprobación de la reforma en el Consejo de Ministros, el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, llamó a las dos partes a "intensificar las negociaciones estos días", ante su convencimiento de que "con voluntad, se puede llegar a acuerdos".



OBJETIVO, EVITAR LA HUELGA EN LOS PUERTOS.



La consecución de un acuerdo durante esta semana podría evitar el calendario de tres semanas de paro convocado en los puertos por los estibadores a partir del lunes siguiente, 6 de marzo, unos paros que tendrían un grave impacto en la economía pues afectan a un sector básico.



Los estibadores garantizan la carga y descarga de la mercancía que entra y sale del país por mar, un volumen anual valorado en unos 200.000 millones de euros, que supone el 86% de las exportaciones y el 60% de las importaciones.



En paralelo, el Gobierno, tras aprobar la reforma en Consejo de Ministros, tiene ahora un plazo de un mes para lograr los apoyos parlamentarios que aún no tiene para que la nueva norma logre la preceptiva convalidación del Congreso.



Fomento asegura que urge reformar el sector de la estiba para evitar que el Tribunal de Justicia de la UE imponga una sanción a España.



No obstante, también defiende que el cambio permitirá liberalizar la estiba para que deje de ser el "único sector económico del país en el que las empresas no pueden contratar libremente a sus trabajadores" y aumentar así la competitividad en los puertos.