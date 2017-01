Montoro explicará el miércoles en el Congreso los aplazamientos del IVA y las medidas para el déficit

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, comparecerá el miércoles en el Congreso para explicar las medidas del gobierno para cumplir con el objetivo de déficit del 3,1% este año, los aplazamientos del IVA para pymes y autónomos y la no disponibilidad de créditos por importe de 5.493,10 millones de euros.



En concreto, Montoro acudirá a las 12.00 horas del miércoles a la Comisión de Hacienda y Función Pública de la Cámara Baja para explicar las medidas del Gobierno que permitirán cumplir con el objetivo del déficit de este año 2017, así como la valoración realizada por la Comisión Europea sobre las mismas.



Durante su comparecencia en el Senado el jueves, Montoro reconoció que existe una "pequeña desviación" entre el déficit calculado por el Gobierno y por Bruselas, por lo que, dado que el Gobierno tiene la "obligación" de "seguir las advertencias", señaló que se adoptarán "las medidas necesarias a medida que transcurra este ejercicio" para garantizar la reducción del déficit.



No obstante, recordó que la Comisión ya ha dado el visto bueno al proyecto de presupuestos, y rechazó que se plantee hacer un ajuste de 2.000 millones de euros, ya que las medidas aprobadas "representan un esfuerzo estructural suficiente" para cumplir el objetivo de déficit público de 2017.



El Ejecutivo ya dio luz verde a principios de diciembre a la reforma del Impuesto de Sociedades y al aumento de los tributos de tabaco y alcohol, dejando pendiente la creación de un impuesto a las bebidas azucaradas, en materia de medio ambiente e iniciativas en materia de lucha contra el fraude fiscal.



Las medidas aprobadas tendrán un impacto estimado en recaudación adicional por importe de 7.000 millones de euros, que junto a lo que se sumaría de los retoques tributarios y los nuevos impuestos más los 10.000 millones de euros de recaudación previstos del ciclo económico permitirían rebajar el déficit al 3,1% comprometido con Bruselas.



APLAZAMIENTOS DEL IVA



Además, Ciudadanos y el PDeCAT consiguieron el apoyo parlamentario mayoritario para que la Diputación Permanente citara a Montoro para que explique en qué condiciones podrán las pymes y los autónomos aplazar sus obligaciones tributarias por el IVA, dado que el plazo para el pago de este impuesto vence el próximo 30 de enero.



Tras la comparecencia de Montoro hace una semana en el Congreso en la que anunció una revisión de la norma que prohibía los aplazamientos tributarios, la Agencia Tributaria publicó la instrucción que permitirá el aplazamiento y fraccionamiento del IVA y otras deudas tributarias a pymes y autónomos en 2017, que precisa el real decreto ley que aprobó el Gobierno en diciembre en el que se endurecían dichos aplazamientos para ingresar unos 1.500 millones de euros adicionales.



La instrucción aclara que los autónomos podrán seguir aplazando o fraccionando el pago del IVA y otras deudas tributarias inferiores a 30.000 euros sin aportar garantías y lo podrán seguir haciendo durante un periodo máximo de 12 meses, salvo que el contribuyente solicite un número de plazos inferior, en cuyo caso, se concederán los plazos solicitados.



La periodicidad de los pagos será, en todo caso, mensual y se tramitarán mediante un mecanismo automatizado de resolución. En el caso de las empresas, también podrán aplazar las deudas inferiores a este importe sin presentar garantías pero en este caso durante un plazo máximo de seis meses.



ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD



Por último, Montoro también informará, a petición del Grupo Socialista, de la no disponibilidad de créditos por importe de 5.493,10 millones de euros aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2016.



Durante el debate en la reunión de la Diputación Permanente, que aprobó por unanimidad la comparecencia solicitada por los socialistas, desde la oposición reclamaron que Montoro detalle los departamentos ministeriales que se verán afectados por los ajustes y si se producirán transferencias de recursos de unos ministerios a otros.