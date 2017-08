El comité de huelga de Eulen en El Prat quiere llegar a un acuerdo para desconvocarla antes del laudo arbitral

El comité de huelga de Eulen asegura que le gustaría llegar a un acuerdo con la compañía para desconvocar la huelga que comenzaría el 8 de septiembre en el aeropuerto de Barcelona-El Prat antes de la presentación del laudo de obligado cumplimiento ordenado por el Gobierno.

El asesor del comité, Juan Carlos Giménez, reiteró que se persiguen ciertas represalias por parte de la empresa y espera que no haya más despidos en el marco de la huelga presentada.

“El tema es que o dejan de tomar represalias o volveremos a la huelga”, avisó Giménez.

Recordó que uno de los motivos de la última huelga convocada era los supuestos abusos de responsables de la empresa hacia los trabajadores: “Hablamos de temas de horarios, cuadrantes, permisos para ir al servicio”.

A pesar de que los trabajadores calificaran de “nefasta” la actitud de Eulen, en la segunda jornada de mediación el comité de huelga se muestra más esperanzado a que la situación que se denuncia se pueda revertir.

“Hemos visto que la gente de Eulen que ha venido hoy tiene un poder de decisión que los de ayer no tenían”, dijo Giménez, que espera que no se despida a más trabajadores ni se abran más expedientes sancionadores.



Reunión

Marcos Peña, el árbitro designado por el Gobierno para poner fin al conflicto laboral entre Eulen y los trabajadores de seguridad citó para mañana a los representantes de la compañía y al comité de huelga a una reunión en Madrid para darles a conocer el laudo obligatorio.

La reunión, a la que asistirán representantes de las dos partes implicadas, tendrá lugar sobre las 12.30 horas en su despacho en Madrid en las dependencias del Consejo Económico y Social (CES), organismo que Peña preside, según confirmaron fuentes conocedoras del procesos.

Peña disponía de diez días para la elaboración del laudo, de obligado cumplimiento para las partes, plazo que cumple precisamente el próximo 31 de agosto. Hace apenas una semana el árbitro del conflicto de El Prat mantenía sendas reuniones en la T2 del aeropuerto de Barcelona, por separado, con objeto de conocer sus posturas.

Tras el encuentro, reconocía que nadie iba a “acabar contento pero lo importante es minimizar el conflicto y conciliar intereses”, al tiempo que apuntaba que el conflicto laboral no se reduce a Barcelona porque “todos los grandes aeropuertos tienen conflictos similares”.

El comité de huelga rechaza el laudo por considerarlo “ilegal” por lo que tienen previsto recurrirlo a los tribunales y convó nuevos paros a partir del 8 de septiembre, en protesta por los expedientes abiertos por la compañía. l