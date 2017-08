El árbitro cree que nadie quedará satisfecho en el conflicto de El Prat

“Sabemos que nadie va a acabar contento, pero lo importante es minimizar el conflicto”, aseguró Marcos Peña, el árbitro designado por el Gobierno para dictar la resolución del laudo de obligado cumplimiento en el conflicto laboral entre Eulen y sus trabajadores, responsables de los filtros de seguridad del aeropuerto de Barcelona-El Prat, después de reunirse con los empleados ayer en la terminal 2 del aeródromo.

“Aquí no tiene razón nadie, lo importante es conciliar intereses y ver qué solución puede tener el conflicto”, añadió Peña, quien también afirmó que la reunión con el comité de huelga ha servido para “escuchar, comprender y aprender” sobre un conflicto que, según él, va más allá de lo económico y que también se basa en la salud y la capacitación de los trabajadores y la calidad del trabajo.

En este aspecto, el árbitro destacó la “importancia del tema de la mujer” para los trabajadores, que se han quejado reiteradamente de que las condiciones de las empleadas de los filtros de seguridad son especialmente duras, y considera que sus pretensiones son razonables. “Lo importante es garantizar la dignidad de los trabajadores, la comodidad de los pasajeros y la seguridad”, sentenció Peña. Explicó que comenzará a trabajar en la resolución del laudo mañana y espera tenerlo listo el martes para entregarlo el miércoles a todas las partes implicadas –un día antes de la fecha límite– y también recordó que “no se puede recurrir” y es de obligado cumplimiento.

Peña aseguró que este conflicto laboral no se reduce al Aeropuerto de Barcelona porque “todos los grandes aeropuertos tienen conflictos similares”, contradiciendo la versión que ha defendido el Gobierno.

“La reunión ha ido bien, ha sido afable, nos ha escuchado y nos ha entendido”, aseguró, por su parte, el asesor del comité de huelga de los trabajadores de Eulen, Juan Carlos Giménez. Además, el comité de huelga recordó que este domingo realizarán una asamblea para dictaminar si convocan una nueva huelga por el “despido de dos trabajadores confirmados que pueden ser cuatro o cinco” por no cumplir con los servicios mínimos durante la huelga.

Mientras, la dirección de la empresa Eulen garantizó ayer que “acatará lo que el señor Marcos Peña decida” en su resolución como árbitro del laudo. l