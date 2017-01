Vitoria cerró uno de los mejores años en la historia de la entidad

El Alavés hizo repaso del año 2016 y no puede ser más positivo, como reflejó en un informe que hizo público en sus medios oficiales.

Los vascos dijeron adiós a un año en el que además de subir de categoría, a Primera División, a LaLiga Santander, consiguieron el Trofeo de Campeones de Segunda División. Empiezan 2017 en el duodécimo puesto en la clasificación liguera, y tras pasar a octavos de final en la Copa del Rey. Un gran año que deja los siguientes datos:

El Alavés ha disputado un total de 42 partidos durante el 2016: 24 en Segunda División, 16 en LaLiga Santander y 2 en la Copa Del Rey. De esos 42 partidos jugados, el conjunto albiazul ha conseguido vencer en 18 ocasiones: 11 en la Liga Adelante, 5 en LaLiga Santander y 2 en la Copa del Rey. Ha empatado en 15 ocasiones: 9 en segunda y 6 en primera. Y ha sido derrotado 9 veces: 4 en Segunda División y 5 en Primera División.

Durante el año, los albiazules han marcado un total de 47 goles, de los cuales 26 han sido en la Liga Adelante, 15 en LaLiga Santander y 6 en la Copa del Rey.



goleadores

Manu Barreiro y Deyverson Silva han sido los máximos goleadores de 2016, ambos con un total de 5 dianas pero en diferentes competiciones: Manu en Segunda División y Deyverson en Primera.

Fernando Pacheco ha sido el jugador albiazul que más minutos ha disputado durante el 2016, con un total de 3420 minutos: 1980 minutos en Segunda y 1440 minutos en Primera.

Este año, los aficionados han mostrado todo su apoyo y compromiso con la entidad, y eso ha hecho que en dos ocasiones Mendizorroza se quedase pequeño.

La primera en la jornada 41 de la Liga Adelante en el partido frente al CD Numancia y la segunda en la jornada 10 de LaLiga Santander frente al Real Madrid.

En ambas ocasiones se completó el aforo: 19.840 aficionados. Además, durante esta temporada se ha rozado el lleno en varias ocasiones como por ejemplo, en el duelo frente al Espanyol con un total de 19.550 aficionados en las gradas del estadio de Mendizorroza.

Los vascos certificaron el año con un título. Un título que les acredita como campeones de Segunda División, como el propio Deportivo de La Coruña hace no pocas temporadas.

Desde el club recuerdan que, en definitiva, 2016 fue un gran año para el Deportivo Alavés y su afición. “Un año que sin todos vosotros, nuestros aficionados, habría sido un año más. Toca mirar adelante y escribir un nuevo capítulo en nuestra historia”.

Intentarán hacerlo mañana en Riazor, aunque evidentemente el Deportivo no se lo pondrá nada fácil, ya que los de Garitano también han finalizado 2016 con fuerza y cada vez mejor posicionados en la clasificación, lo que da bastante tranquilidad.