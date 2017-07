Vietto capitaliza el ‘plan B’

Tal y como ha venido informando este diario desde el fin del pasado campeonato de Liga 16-17, el RC Deportivo se ha planteado como objetivo reforzar su línea delantera con hombres consagrados para intentar dar de una vez el salto de calidad aguardado por todo el deportivismo.

En esta línea, la Secretaría Técnica se ha marcado como objetivo aguardar hasta última hora por su prioridad número uno en cuanto a ‘killers’, el coruñés Lucas Pérez.

Sin embargo, el entrenador Pepe Mel no parece dispuesto a asumir el riesgo de intentar cazar al ariete de Monelos en una fecha próxima al cierre del mercado y se aferra al ‘más vale pájaro en mano...’ para apuntalar su plantilla cuanto antes para poder afrontar con garantías el inicio de curso.

En este sentido, ya ha transmitido al Consejo de Administración su anhelo de contratar a otro delantero capaz de marcar diferencias junto a Florin Andone y el elegido para capitanear ese ‘plan B’ sigue siendo el argentino Luciano Vietto.

Propiedad del Atlético de Madrid, no cuenta para el técnico Diego Pablo Simeone y la entidad del Wanda Metropolitano le está buscando una salida.

El pasado curso estuvo cedido en las filas del Sevilla pero tampoco llegó a cuajar en la escuadra de Sampaoli, donde apenas tuvo presencia en la segunda vuelta.

Ya con Berizzo al frente del cuerpo técnico, los andaluces no han mostrado interés en prorrogar el préstamo o hacerse en propiedad con el joven delantero de solo 23 años, que desde su salida del Villarreal en 2015 no ha conseguido brillar con luz propia.

El RC Deportivo se ha marcado como objetivo conseguir el préstamo del ex de Racing de Avellaneda para intentar que Vietto relance su carrera en A Coruña.

De velocidad endiablada, sería un complemento perfecto para Andone, incluso con capacidad para jugar escorado en banda derecha por exigencias del guión.



Media Europa tras él

A pesar de que lleva dos campañas eclipsado en su juego y capacidad realizadora, Vietto dispone de ofertas de las principales ligas continentales, por lo que el Depor deberá hilar muy fino para amarrarlo.

No en vano, clubes como el Southampton (Inglaterra), la Sampdoria (Italia) o el Benfica (Portugal) ya han preguntado por la situación contractual de este jugador.

En las próximas horas los contactos podrían intensificarse para la llegada de Vietto a Riazor; sin duda sería un refuerzo de campanillas que no obstaculizaría el sueño de incorporar a Lucas Pérez.