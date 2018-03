Viernes grande para el Basquet Coruña

Viernes redondo para el Basquet Coruña: victoria y average superado con el Castellò y derrota en casa del Melilla, lo que le acerca a solo dos triunfos de la quinta plaza, además con el particular ganado al conjunto norteafricano.



El primer acto fue simple y llanamente infumable. Porque los locales estuvieron espesísimos en ataque y contemplativos bajo su aro, de donde los visitantes rebañaron 7 rebotes (y otros tantos en el segundoo periodo), su principal fuente de alimentación junto con un Rowley muy entonado en su regreso a Riazor. Porque de anotación exterior, mejor no hablar: 1 de 9 los naranjas y 0 de 6 los verdes. Un parcial de 7-0 reanimó al Coruña, pero el Castelló le replicó con un 0-5 para cerrar (12-16).

La inercia se mantuvo en el segundo acto, aunque con una ligera variante: los visitantes veían aro con más facilidad, sobre todo por la laxitud defensiva de los de un Gustavo Aranzana que tuvo que parar el partido cuando empezaba a tronar (15-25), después de un triple de Nkaloulou.



Y ahí empezó la batalla de los tiempos muertos. El Coruña convirtió el suyo en un 7-2, el Castelló no sacó nada en limpio del primero suyo (6-0), pero sí del segundo, pedido por Toni Ten con 28-27. Y lo hizo gracias a Rowley, autor de los 6 tantos que el BC no pudo contestar... hasta que Aranzana pidió otro 'time out', agradecido por sus hombres con un 4-0 de cierre (32-33).



El Coruña volvió de vestuarios con el mono de trabajo puesto. Bajó el culo delante de su aro y cerró el rebote con dos y hasta tres jugadores. Y al Castellò se le apagó la luz sin su mayor fuente de iluminación, el rebote ofensivo. Aun así, fueron 10 minutos que transcurrieron como a cámara lenta . Y así fue edificando el equipo local su primera ventaja notable (48-37), tras triples seguidos de Flis y Hernánndez. Un tiempo muerto cambió –otra vez– el rumbo, con un 0-7 que apretó de nuevo el marcador.



Con 50-44 empezó el periodo de la verdad. Y la verdad fue la sensacional defensa naranja. El Castellò no anotó hasta pasados 4 minutos, cuando su déficit era de 12 puntos (56-44). Dos después, el Coruña anotaba otros dos tiros desde el arco para una curiosa estadística: 3 (de 17) en los tres primeros cuartos y 4 (de 6) en los seis primeros minutos del último.



Aún habría otro, de un Gilling que estuvo en todas para cerrar un partido bastante feo y una jornada muy bonita para lla ‘marea naranja’.