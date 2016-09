La victoria hoy vale un billete para la semifinal

El Leyma Basquet Coruña afronta esta tarde (19.00 horas), en el estreno ante su afición, el partido en teoría más fácil de la liguilla de la Copa Galicia, donde una victoria ante el Xuven Cambados, único equipo de LEB Plata en el torneo, le daría el pasaporte para la semifinal de la que que saldrá el rival del Obradoiro en el encuentro por el título.

El conjunto herculino cuenta por éxitos sus dos comparecencias en el torneo autonómico, aunque los de Tito Díaz todavía tienen bastante que mejorar antes del inicio liguero, el próximo día 30, en Huesca.

Curiosamente, su mejor versión de la pretemporada se vio en el primer partido de la Copa Galicia, especialmente en los tres primeros cuartos, donde llegó a vencer al Marín Peixegalego por una máxima renta de 20 puntos, para acabar venciendo por nueve (65-74).

En el segundo envite, disputado el jueves ante el Ourense, la ‘marea naranja’ no estuvo fina. Si bien en defensa mantuvo un tono notable de principio a fin, en ataque cometió demasiados errores, tanto en forma de pérdidas como de tiros fáciles errados. Aun así, su calidad acabó imponiéndose a un COB corto de efectivos.

Hoy llega a Riazor la cenicienta de la Copa Galicia. Un Xuven muy renovado –tan solo conserva tres jugadores del pasado curso– y que no conoce la victoria en el torneo después de dos partidos disputados, ambos saldados con marcadores holgados: 52-80 frente al Ourense y 94-79 ante el Breogán.

Los bases Erik Quintela y Adrián Chapela, el escolta Brantley Osborne, los ala-pívots Matthew Down y Charles Nkaloulou –vuelve a Cambados tras una temporada en el Zornotza– y el pívot Shota Gelazonia forman el núcleo duro del cuadro que dirige Manu Santos, cuyos restantes elementos (Pedro Romera, Emmanuel Oladele, Juan Carlos Paz, Saulo Sánchez, Adrià Baiget y Juan Rubio) bajan mucho el nivel respecto a los seis jugadores principales.

Así pues, el conjunto pontevedrés no debería causar el menor problema a un Leyma cuya victoria esta tarde le garantiza la presencia en el único cruce del certamen.El equipo coruñés presenta una marca de 2-0 (+15 en el average), mientras que el Breogán, que cayó el jueves en Marín, marcha con 1-1 (+10) y el COB con 2-1 (+23).

Tras el choque de hoy, al Leyma le restará medirse –en lugar y fecha por definir– a su víctima en cuartos de final de los pasados playoffs de LEB Oro, que el próximo martes visita el Paco Paz, feudo del Ourense. Un triunfo breoganista dejaría sin opciones al COB, que acabaría esta fase con 2-2, del mismo modo que la victoria del equipo de Gonzalo García de Vitoria eliminaría de los candidatos al de Natxo Lezkano. En este supuesto, el Ourense finalizaría con 3-1, la peor marca que podría registrar el Leyma en caso de ganar hoy y perder contra la escuadra lucense en la última jornada. n