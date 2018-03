Victoria CF, denominador común en el derbi de la jornada

¿Qué tienen en común los jugadores del Paiosaco Ventola, Pablo Rodríguez y Chicho y los futbolistas del Betanzos Pipo, Martín, Christian, Pablo Blanco y Patiño? ¿Que todos compiten en Preferente? ¿Que todos se verán las caras este domingo? Sí, es cierto. Pero el denominador común más llamativo es el pasado que comparten. Estos ocho futbolistas militaron recientemente en el Victoria CF, ya sea en su primer equipo o en el juvenil. Ahora defienden la camiseta de otros clubes pero el domingo se volverán a juntar en un campo de fútbol: en A Porta Santa (17.00).

El Paiosaco cuenta con tres jugadores con pasado blanquinegro. El central Ventola, el lateral Pablo Rodríguez y el delantero Chicho. Los dos primeros vivieron experiencias similares. Ambos militaron en la temporada 2014/15 en el equipo juvenil del Victoria CF y lograron disputar algún que otro partido con el primer equipo. Al término de esa campaña pusieron rumbo al Paiosaco, donde ya se han asentado.

Chicho, por su parte, echó más raíces en el Victoria. El punta pasó cuatro años en el equipo coruñés hasta que el pasado verano recaló en el Paiosaco.

En el Betanzos todavía hay más ‘cebras’. El defensa Pipo, los centrocampistas Martín y Christian y los atacantes Pablo Blanco y Patiño vistieron de blanquinegro. De hecho, cuatro de ellos coincidieron en la temporada 2014/15, cuando el Victoria se quedó a una tanda de penaltis ante el Arzúa del ascenso a Preferente. Solo Christian, que militó durante la campaña siguiente en el equipo juvenil, no vivió ese intento de ascenso.

Pablo Blanco y Patiño calcaron su trayectoria en el Victoria. Los dos llegaron en la temporada 2012/13 y se fueron al término de la 2014/15. El mediapunta fichó posteriormente por O Val, mientras que el extremo pasó por el Silva y el Laracha antes de fichar mediado el presente curso por el Betanzos.

Pipo y Martín también vivieron una trayectoria duplicada. Promocionaron al primer equipo cuando finalizó su etapa juvenil y ambos se asentaron como piezas importantes de un proyecto que buscaba, y sigue buscando, el ascenso a Preferente Norte.



Recuerdos

Con tantas historias entrecruzadas es lógico que los ocho jugadores compartan, en gran medida, los mismos buenos recuerdos. Una de las menciones más repetidas de su pasado en el Victoria es el ascenso frustrado en Arzúa.

A pesar del mazazo, Chicho, Pipo, Martín, Patiño y Pablo Blanco lo recuerdan como uno de sus mejores momentos vividos en el club blanquinegro. Es más, Pipo lo destaca aunque se acuerda, entre risas debido a la perspectiva que ofrece el paso del tiempo, que falló el último penalti de la tanda.

Chicho, que es duda para el derbi del domingo debido a una lesión, hace hincapié en que “fue un gran año a pesar de que no pudimos ascender” y lanza un deseo: “Ojalá consigan el ascenso este año”.

Ese el objetivo del Victoria en los últimos tiempos. El conjunto coruñés también estuvo a punto de lograrlo una temporada después (2015/16) pero tropezó en el último partido de liga y no pudo jugar la fase.

Martín, jugador del Betanzos, recuerda a la perfección aquella semana en la que pasaron de dar la campanada en Paiosaco a la desilusión del traspié ante el Imperátor.

“Nos enfrentábamos en la penúltima jornada al Paiosaco. Si ganaban, eran campeones; y si ganábamos, nos colocábamos en puesto de fase de ascenso. Remontamos en el último minuto con un gol de Chicho con una asistencia mía tras una jugada que inició Pablo (Rodríguez), que todavía era juvenil. La semana siguiente fallamos ante el Imperátor y acabamos terceros”, apunta el centrocampista.

El propio Pablo también recuerda aquella victoria en Paiosaco y además destaca otro de sus momentos preferidos de su paso por el Victoria: “El partido contra el Compos en el que conseguimos el ascenso con el juvenil”, asegura.

Ventola, su compañero en el Victoria y en el Paiosaco, también fue partícipe de ese hito del club blanquinegro. “Esa temporada quedamos invictos y conseguimos el primer ascenso del club a División de Honor”, comenta.

No obstante, los ocho ex de las ‘cebras’ no solo destacan momentos deportivos. El buen ambiente en el Victoria es otro de los aspectos señalados por gran parte de los jugadores.

Por ejemplo, Pipo destaca por encima de todo “a la gente y el trato” recibido por parte del Victoria. En la misma línea se expresa Patiño, que asegura que se trata de “un club que me ayudó mucho”, y Pablo Blanco, que apunta que “lo mejor fue el compañerismo y las ganas de querer alcanzar el ascenso”.

Por otro lado, Christian, mediocentro del Betanzos, recuerda como uno de los momentos que guarda con más cariño fue “la victoria que conseguimos en casa contra el Celta (en categoría juvenil) en una situación muy complicada”.

Cabe destacar también que Pablo Blanco es el único de los ocho que ha militado en los tres clubes, por lo que afirma que ”después del partido le deseo todo lo mejor al Paiosaco, me trataron muy bien”.



Porra

Los ocho futbolistas se atrevieron a pronosticar un resultado para el derbi del domingo. Curiosamente, todos coinciden en una cosa: creen que su equipo mantendrá la portería a cero. O por lo menos eso desean.

Los jugadores del Betanzos se debaten entre el 0-1 y el 0-2. Pipo, Christian y Patiño son más prudentes, mientras que Martín y Pablo Blanco esperan repetir el resultado de la pasada temporada a domicilio en A Porta Santa (0-2).

Por parte de los verdiblancos, Ventola y Pablo coinciden en fijar el 2-0 como pronóstico, mientras que Chicho prefiere no mojarse. Eso sí, no se corta a la hora comentar que ya ha hablado esta semana con Pipo, excompañero y rival el domingo: “Le comenté a Pipo que iba a forzar para poder jugar contra ellos y vacilarlos otra vez (risas)”.

El ‘vacile’ al que se refiere Chicho es el triunfo del Paiosaco en el derbi de la primera vuelta. Los verdiblancos se impusieron con solvencia en el terreno de juego del García Hermanos por un claro 1-4 con goles de Iván Amor, por partida doble, Aythami y Pablo Rodríguez. Mon marcó el tanto del honor del Betanzos.

No hace falta decir mucho más para demostrar que el encuentro del domingo en A Porta Santa es uno de los más atractivos de la jornada. La lucha por el ascenso y el descenso está en juego en un partido que, según indica Patiño, “no necesita alicientes”. Eso sí, él los necesita menos para motivarse ya que “jugar contra el Paiosaco siempre es especial, tanto por mi pasado en el Victoria como por mi pasado en el Laracha". l