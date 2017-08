Valle: “Veo mi polivalencia como algo positivo”

Borja Valle se mostró ayer optimista sobre sus opciones de afrontar la temporada 2017-18 con el Deportivo, después de verse obligado a marcharse cedido al Elche el pasado mes de enero para tener los minutos que se le negaban en A Coruña.

El futbolista berciano se mostró feliz por la “confianza” que ha mostrado Pepe Mel en él, lo que le permite afrontar la pretemporada con ilusión y con la confianza de formar parte de la plantilla blanquiazul.

“Desde el primer día él me ha mostrado su confianza y esta pretemporada ha servido para eso, yo no pienso en otra cosa que no sea en crecer como futbolista en el Deportivo, quiero quedarme aquí”, afirmó el jugador de 25 años en la sala de prensa de Abegondo después de la sesión de entrenamiento matinal.

1 La versatilidad es su principal arma

Poder desenvolverse sin problemas en varias posiciones del campo es la principal arma del jugador nacido en Ponferrada. Sin embargo, puede convertirse en un hándicap, puesto que, al no tener un papel concreto, puede verse relegado a un segundo plano. Borja Valle, sin embargo, asume su polivalencia como una virtud que puede ayudarle a ganarse un puesto en el equipo.

“No vamos a pensar en negativo, si pensara en eso estaría hundido, el míster lo ve como algo positivo, yo lo tengo que ver como algo positivo. Intento ayudar, aportar y ver las cosas con positividad. Verlo con negatividad no me va a servir de nada, juegue en la posición que juegue, voy a intentar crecer, como lateral, como extremo o como delantero”, argumentó el berciano, que durante la pretemporada ha actuado como extremo, como delantero e incluso como lateral derecho.

“La valoración de esta pretemporada es muy positiva. Estoy muy felliz, muy contento, poder jugar en varias posiciones y que el míster me utilice es buena señal, si es de lateral o de delantero, estoy muy contento. Es extraño jugar en dos posiciones tan distintas, pero me siento cómodo en ambas y estoy contento por jugar”, subrayó.

2 Extremo, su posición natural

Aunque puede actuar en prácticamente todas las zonas del terreno de juego, Borja Valle admite que es al jugar como extremo cuando más “cómodo” se siente. Aun así, el polivalente jugador está dispuesto a asumir el rol que le pida el entrenador con tal de poder ayudar al equipo y, de esta forma, contar con minutos.

“Toda mi vida he jugado de extremo o mediapunta, pero sobre todo de extremo. El año pasado, con Gaizka Garitano, entrené bastante de lateral y esta pretemporada he vuelto a trabajar ahí, pero si hablamos de comodidad, de extremo es donde más cómodo me siento”, reconoció.

3 Ilusionado con hacerse un hueco

El futbolista de 25 años no tiene el puesto asegurado en la plantilla aún. Esta pretemporada ha contado con muchos minutos, pero todavía quedan por producirse movimientos, antes de que se cierre el mercado, y se espera que el club realice algún fichaje más.

Pese a las llegadas que quedan, Borja Valle no pierde la sonrisa y sueña con que esta temporada sí sea la suya en el conjunto blanquiazul.

“Mi idea es entrenar todos los días, no sé qué va a venir, pero mi idea es entrenar y quedarme aquí, hacerlo lo mejor posible”, resaltó el berciano, quien aclaró que su entrega en los entrenamientos no se ve condicionada por el hecho de que haya o no “huecos” en el equipo, debido a que la plantilla aún está sin completar.

“No he dejado de entrenar porque haya más o menos huecos, ahora mismo todavía falta gente por llegar y todavía tienen que acoplarse y esos huecos se ocuparán, pero yo me dedico a entrenar haya o no haya hueco”, comentó.

4 Salto de nivel en los amistosos

El polivalente jugador subrayó el “salto” de nivel de los últimos partidos respecto a los ocho primeros, circunstancia que afirmó que les beneficia de cara al estreno de Liga contra el Real Madrid.

“Hace una semana pegó un salto de nivel la pretemporada, no es lo mismo enfrentarse a equipos de Champions o de Primera. El partido con el Oporto nos vino de sopetón, fue un salto muy grande y mostró carencias que tenemos que solventar. Todavía queda el partido con el Tenerife, que es la última prueba, pero veo la pretemporada como muy positiva”, indicó.

5 Elogia al delantero Adrián López

Adrián López se unirá en breve a la pretemporada del Deportivo, una situación que Borja Valle, que elogió al punta procedente del Oporto, consideró que permite al plantel herculino “dar un salto de calidad”.

“¿Qué voy a decir de Adrián? Solo tenemos que ver dónde ha jugado y la calidad de su fútbol. Si viene, va a ser un salto de calidad para esta plantilla, un fichaje muy positivo”, afirmó el joven jugador, y añadió: “Todavía quedan muchas plazas vacantes y huecos por rellenar, la directiva estará trabajando para completarlos, que venga gente con el nivel de Adrián es muy positivo porque la Liga es muy larga”. l