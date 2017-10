Valle: "Ser una plantilla amplia nos va a dar alas"

Esperaba jugar más, es consciente de la competencia que hay en la plantilla, pero no baja los brazos. Está seguro de que su momento llegará tarde o temprano. Por eso pide que no se le pregunte por la ventana invernal del mercado, porque está centrado en el presente. La temporada pasada, en una situación parecida, fue cedido en enero al Elche, con el que no pudo eludir el descenso a Segunda B.

1Dos goles en la cita con el Corinthians

De los siete goles del Deportivo al Corinthians, dos llevaron su firma, aunque dispuso de ocasiones para anotar alguno más. A él le han servido para coger confianza.

“A nivel individual estoy muy feliz, estos partidos sirven para que los que no jugamos tantos minutos cojamos buenas sensaciones”, comentó antes de matizar que “no cambia” su “forma de actuar, de pensar, a pesar de haber jugado y marcado”.

Su situación en el equipo no es cómoda, pero ni se deprime ni se entrega. “Es difícil, pero el fútbol es así, por mucho que trabajes no tienes la recompensa que mereces, pero es una persona la que decide, somos veintitantos y juegan once. No hay que bajar los brazos”, apuntó.

Él era consciente de lo que le esperaba este curso. “Contaba con que lo iba a tener igual que el año pasado. Esta plantilla tiene nivel alto, hay mucha competencia, y al final soy un privilegiado de vivir lo que estoy viviendo y lo valoro mucho. Sé que está muy complicado pero es un reto”, dijo sobre sus opciones de competir.

Mel fue su principal valedor para quedarse en el Deportivo esta temporada. “Sé que tengo la confianza del club, el respaldo de la entidad y el entrenador y eso me llena y da ganas de seguir adelante. Sé que es difícil y voy a luchar por darle la vuelta”, sostuvo.

Su polivalencia (ha jugado como delantero, como lateral y como extremo) la ve desde el punto de vista positivo: “He sido así siempre y he llegado a donde estoy siendo así, por lo que no creo que me perjudique, sino al contrario, que me beneficia”.

2 No quiere oír hablar del mercado

El atacante blanquiazul no quiere escuchar nada del mercado y la posibilidad de salir. Se ve teniendo un sitio en el Deportivo.

“No empecéis, te lo pido por favor”, le dijo al periodista que le preguntó por la posibilidad de salir. “No es el momento de pensar en eso, ni se me pasa por la cabeza ni creo que sea lo correcto todavía”, apuntó.

Valle explicó cómo trata Mel a los que no tienen tanta presencia en el equipo. “Ninguno tenemos problema en ese sentido, nos lo hace saber, nos transmite lo que quiere de cada uno, y somos veinticinco que queremos lo mismo. Él dirige esta banda. Nosotros estaremos más serios porque queremos jugar”, matizó.

También fue cuestionado por si se sintió decepcionado al ver todas las fichas cubiertas el 1 de septiembre. “No. Esto es muy largo. Fíjate la cantidad de partidos que hay. Va a haber momentos para todos y sé que lo voy a tener. Ser una plantilla amplia nos va a dar alas a final de temporada”, vaticinó.

Con todo, reconoció que esperaba tener más minutos de los que ha tenido. “También lo esperaba el año pasado, porque lo espero siempre. Trabajo cada día para ello y no me conformo. Soy el primer jodido y el primero que lo sufre cuando no voy convocado ni juego. Esto es fútbol, es difícil, cada día intento darle la vuelta a la situación, pero el entrenador decide y su trabajo no es fácil. Es largo, pero hay que darle la vuelta a esto y tener más minutos”, manifestó.

3 Objetivo: Ipurua

y continuidad

El Deportivo ha afrontado el parón del campeonato con oxígeno después de ganar al Getafe. Ahora, busca continuidad en Ipurua, ante el Girona y en Las Palmas.

“La victoria es un paso importante sobre todo para quitarte un peso de encima porque llegábamos muy presionados y ganar era necesario y obligatorio. Ahora, hay que ganar en Eibar, eso nos daría muchas alas para seguir escalando”, declaró.

Después, Girona y Las Palmas: “Es cierto que, si puntúas en estos partidos y lo haces bien, van a marcar un poco el devenir de la primera vuelta”.

Valle valoró la semana previa al partido ante el Getafe, la incertidumbre sobre la continuidad de Mel: “No sé si se iba o no se iba, a nosotros no nos transmiten nada de eso, pero es cierto que era una semana difícil, que era necesario y obligatorio ganar. El entrenador está para sacar el máximo de todos y al equipo adelante. Es el máximo responsable porque es el que dirige esta banda”.

“Hemos trabajado las cosas mucho desde el primer día, el sistema, los movimientos, para que las cosas salgan bien pero en el momento en que estás en un circulo negativo todo se magnifica. Somos los primeros perjudicados. Cuando un partido se tuerce es difícil darle la vuelta. Empezar de cero es complicado”, añadió.

En la plantilla, uno de los propósitos es mantener la portería a cero. “Sería el objetivo prioritario. Sabemos que, si lo conseguimos, ocasiones vamos a crear. Es una nota negativa desde el inicio y hay que darle la vuelta”, comentó.