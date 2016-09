El Valladolid asalta el liderato

El Valladolid se impuso al Girona en un duelo igualado que decidió en el primer tiempo. La estrategia fue su gran aliada. El conjunto de Paco Herrera certificó el triunfo con los goles de Lichnovsky y Mata, de penalti. No se rindió el Girona en el segundo tiempo, agrandado por el golazo de Borja García. Cristian Herrera perdonó el empate en el tiempo del descuento.

Es el segundo triunfo del Valladolid en casa. El equipo de Pucela ha comenzado fuerte la temporada (7 puntos de 9) y ahora debe afrontar el partido de Copa contra el Real Zaragoza (miércoles, 22.00 horas). El Girona, en cambio, flojea lejos de su estadio. En la primera jornada sólo pudo empatar contra el Sevilla Atlético y ayer cayó en el Nuevo José Zorrilla.

Dos de los equipos recién descendidos no acaban de encontrarse a sí mismos en este arranque liguero. Se trata del Rayo Vallecano y el Getafe. Los franjirrojos cayeron con estrépito en Almería, por 3-0, y no conocen la victoria en las primeras jornadas de Liga. Lo mismo le ocurre al Getafe, que no pasó del empate en el Coliseo Alfonso Pérez ante un equipo que acaba de llegar a la categoría de plata, como el Reus (1-1). El Levante, tercer equipo descendido de primera a la conclusión de la pasada temporada, juega esta tarde contra el Nástic de Tarragona. Los valencianos sí parecen haberle tomado el pulso a Segunda desde el inicio, ya que ganaron sus dos primeros choques, y podrían conseguir un pleno, algo que nadie puede igualar y lo que demuestra lo reñida que es esta competición.

Pocos equipos son capaces de adaptarse a Segunda después de un descenso. De ahí el mérito que tiene, por ejemplo, el paso por esta categoría en dos ocasiones, recientemente, del Deportivo de La Coruña, que consiguió regresar a la elite del balompié español de manera inminenet cuando se produjeron los descensos.

La jornada continuará esta tarde con los encuentros Numancia-Alcorcon, Gimnastic-Levante, Mallorca-Real Oviedo y Zaragoza-Huesca. Fernando Vázquez, con ‘su’ Mallorca se enfrenta a un equipo en el que ya militó. De hecho, el técnico que ascendió al Depor a Primera por última vez, salió de Galicia (Compostela) rumbo al Oviedo en su primer paso en la Liga fuera de nuestra comunidad.

Será, a buen seguro, un encuentro significativo para el entrenador de Castrofeito, que no ha comenzado el campeonato como el quisiera, con dos victorias, pero que tiene fe en el equipo que ha conseguido, en el que militan otros ilustres exblanquiazules, Juan Domínguez (cedido), Juan Rodríguez, Culio o Salomao. Sin duda el Mallorca es, en Segunda División, el ‘segundo’ equipo de los deportivistas, evidentemente, con el CD Lugo, la escuadra que defiende los colores de Galicia en esta competitiva liga.