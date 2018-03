El Valencia sabrá si entra en “Champions” en breve

El Valencia concretará su clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones en los seis encuentros de Liga que disputará a lo largo del mes de abril, ya que si suma los dieciocho puntos en juego estará matemáticamente entre los cuatro primeros clasificados de la competición.



Al Valencia le hacen falta en estos momentos dieciséis puntos de los veintisiete en juego, por lo que resolver con victorias estos encuentros le haría superar esa cifra y regresar a la Liga de Campeones tras dos temporadas de ausencia.



El conjunto que dirige Marcelino García Toral afronta en el próximo mes seis partidos, tres de ellos en Mestalla y otros tantos a domicilio y solo en uno de ellos va a tener enfrente a un rival que actualmente le supera en la tabla como es el Barcelona.



Comienza la serie

La serie de encuentros de este mes da comienzo el domingo 1 con una visita al Leganés, antes de recibir una semana después al Espanyol que dirige el ex técnico valencianista Quique Sánchez Flores, conjuntos ambos a los que derrotó en la primera vuelta de la Liga por 3-0 y 0-2, respectivamente.

En ambos choques se medirán los valencianistas a rivales de la zona media-baja de la tabla que no parecen llamados a sufrir problemas clasificatorios al final del campeonato dado el colchón de puntos que tienen respecto a los equipos que actualmente están en zona de descenso.



El Barcelona

Tras esos dos partidos está prevista para el día 15 la visita al Barcelona, un equipo que todavía no ha perdido, pero que esta temporada solo ha ganado al Valencia en la Copa del Rey, pues en Liga el partido de la primera vuelta en Mestalla acabó con empate a uno.

A continuación, en la jornada intersemanal del día 18, Mestalla acogerá la visita del Getafe, otro equipo de la zona media de la tabla, pero que en la primera vuelta propició la primera derrota valencianista en Liga, al ganar en el Coliseo Alfonso Pérez por 1-0.



El Getafe cuenta en la actualidad con 39 puntos, los mismos que el Celta y el Eibar, los dos últimos rivales del Valencia en este mes, ya que el conjunto de Marcelino jugará en Balaídos el día 22 y recibirá al equipo vasco el 29.

En la primera vuelta, los valencianistas se impusieron por 2-1 a los gallegos en Mestalla y perdieron por idéntico marcador en Ipurúa. Tras esos seis encuentros, al Valencia le quedará un doble desplazamiento a Villarreal y Girona, antes de cerrar el campeonato con la visita del Deportivo de La Coruña a Mestalla.