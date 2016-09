El Valencia no puede permitirse nuevos patinazos en su terreno

Valencia y Betis se enfrentan hoy en Mestalla en uno de los duelos más esperados de la tercera jornada del campeonato de liga de la Primera División. El duelo entre levantinos y andaluces, que está previsto para las cuatro de la tarde, se presenta muy importante para ambas escuadras que no han firmado un buen inicio en la competición ya que los blanquillos perdieron sus dos encuentros anteriores ante el Las Palmas y Eibar y los verdiblancos, por su parte, contabilizan un punto en su casillero tras igualar la pasada jornada en su campo ante el Deportivo y perder en su estreno en el Camp Nou por seis a dos.

El equipo de Pako Ayestarán realizó ayer su último entrenamiento antes del partido. El plantel, a pesar de cerrar la tabla clasificatoria sin todavía puntuar, llega a este envite con la ilusión y confianza en que las nuevas incorporaciones aportarán lo necesario para revertir la situación actual en la que se encuentra. Por ello, espera que la primera victoria del nuevo curso se consiga hoy en un envite que servirá para que el bético Joaquín se mida a su ex equipo.

El propio técnico se mostró optimista en su comparecencia ante los medios de comunicación después de la sesión realizada e indicó que “estamos convencidos de que podemos ganar cada partido”.



Brasanac, alta bética

La plantilla bética, por su parte, también completó en la matinal de ayer la última sesión previa al encuentro de Mestalla y tras ella su entrenador, Gustavo Poyet, dio la lista de convocados, siendo el serbio Brasanac la principal novedad de la citación. Asimismo, destaca también la presencia del canterano Rafa Navarro y de Nahuel, inéditos en los dos partidos disputados en el torneo de la regularidad hasta la fecha.

Igualmente, cabe reseñar la baja del atacante Sanabria. El delantero, que se ha perdido esta semana varios entrenamientos por una sobrecarga en el pubis, no viajará. Poyet ya indicó con anterioridad que el paraguayo tendría complicada su participación en Mestalla, por lo que ha preferido no arriesgar. Por su parte, Álex Martínez causa baja como consecuencia de la luxación acromioclavicular que sufre en el hombro derecho, mientras que Jonas Martin continúa recuperándose de la rotura parcial del ligamento deltoideo de su tobillo izquierdo.

El Betis lleva treinta años sin conseguir el triunfo en el campo del Valencia y tratará de que esta racha adversa se rompa hoy. No obstante, la totalidad de la expedición andaluza es consciente de que su adversario no puede permitirse un nuevo patinazo ante su exigente afición por lo que el envite se presenta muy atractivo por las necesidades que tienen ambas escuadras para iniciar su escalada en la clasificación a pesar de que solamente se han celebrado dos de los treinta y ocho jornadas de la presente edición del campeonato liguero. n