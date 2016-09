El Valencia busca estrenar su casillero de puntos

El Valencia-Alavés, con los ‘che’ buscando de nuevo entrenador después de la destitución de Pako Ayestarán, es uno de los encuentros que cerrarán hoy la quinta jornada de LaLiga Santander.

En Mestalla no hay demasiada paciencia y sí mucha exigencia, y de ello parece haberse percatado el propietario del Valencia CF, Peter Lim, quien desde Singapur ha decidido cortar por lo sano y destituir a un Ayestarán en quien confió la temporada pasada tras el colapso de Gary Neville. Pero cuatro derrotas en sendas jornadas, y ver al equipo colista y siendo el único sin puntuar han sido la puntilla para el de Beasain.

Será de nuevo Voro quien, de forma provisional, tome las riendas del equipo este jueves para intentar cambiar la situación ante un Alavés que está cuajando un gran inicio de temporada y que es, de momento, el protagonista de la sorpresa del año al conseguir ganar al FC Barcelona, vigente campeón de la competición, en el Camp Nou (1-2).

Ese triunfo, sumado a tres empates, hacen que los vitorianos sigan invictos en el que es su mejor arranque de temporada en la máxima categoría. Así, un Valencia tocado y necesitado deberá hacer frente a sus puntos flacos y saber gestionar la presión para sacar algo positivo y no ver empeorada la herida. Que el parche a poner por el nuevo entrenador no tenga que ser mayor depende en buena medida de provocar la primera derrota al Alavés.

Por contra, el Valencia llega a esta cita clave tras verse superado de nuevo, esta vez por el Athletic Club en San Mamés (2-1). Pese al gol inicial de Álvaro Medrán el doblete de Aritz Aduriz todavía en el primer tiempo le dio la vuelta al marcador y añadió otra derrota más al balance de los ‘che’ tras las encajadas ante Las Palmas, Eibar y Betis.