“En el último cuarto del campo nos ha faltado remate”

Gaizka Garitano, entrenador del Deportivo, analizó el juego desplegado por el conjunto coruñés ante el Betis en el Benito Villamarín y concluyó lo evidente, que funcionó bastante bien en la retaguardia y tuvo más problemas en el área rival, que es donde se convierten los empates en victorias.

“Hemos llegado muchísimo a tres cuartos de ataque, pero en ese último cuarto de campo nos ha faltado remate. Hemos tenido posesiones y a ratos hemos sufrido, está claro”, reconoció el preparador deportivista, que en su segunda comparecencia ante los medios de comunicación después de un partido no se escondió y tiró de autocrítica para exponer los puntos débiles que tuvo el equipo.

El de Sevilla fue el primer partido sin Lucas Pérez en el equipo y la primera conclusión que se puede extraer es fácil. Sin el ‘7’ el equipo no vio puerta, aunque no es, necesariamente, una relación causa efecto. Con un poco más de acierto en el área del equipo verdiblanco el Deportivo habría podido volver de Sevilla con los tres puntos en la maleta. No pudo ser pero al menos ha retornado invicto antes del primer parón del campeonato y con cuatro puntos en la clasificación, lo que le permite afrontar la pausa con tranquilidad para seguir construyendo ese equipo que quiere Gaizka.

“Estamos en el inicio de la temporada y estamos contentos. En dos partidos difíciles hemos sumado cuatro puntos, el equipo defiende bien, juega bien y nos falta un poco en ese cuarto del campo donde hacen falta cosas diferentes”, explicó el preparador blanquiazul.

Algo que le pasó factura al Deportivo en Sevilla fue el calor. El partido se disputó a 40 grados en el Benito Villamarín, un calor al que está más acostumbrado el equipo local que el visitante.

“Hemos notado el cansancio porque no estamos acostumbrados a tanto calor”, reconoció el estratega vasco.

Ahora, se fija en el mercado, donde el Deportivo pretende cerrar antes del miércoles el punta que complete la plantilla tras el adiós de Lucas. “Con la marcha de Lucas tenemos que traer un delantero, está claro. Tenemos pocos días para hacerlo. Vamos a ver si llega algo”, sostuvo el míster. n redacción