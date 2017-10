Tyton y Pantilimon, candidatos al marco ante Las Palmas

Cristóbal Parralo deberá elegir entre el polaco Tyton y el rumano Pantilimon para formar bajo palos mañana en la visita a la UD Las Palmas, toda vez que Rubén Martínez todavía no dispone del alta médica competitiva y que el canterano Francis no participó en el entrenamiento de ayer y todo apunta a que defenderá la meta del Fabril esta tarde ante el Guijuelo.

El pasado jueves el escogido por el nuevo entrenador fue Tyton, que no cuajó una actuación demasiado brillante, por lo que tal vez el míster pueda conceder una oportunidad a Pantilimon, que disputó el último encuentro oficial —victoria frente al Getafe— antes de la irrupción de Francis en campo del Eibar.

El último test de esta mañana servirá al cuerpo técnico para extraer las últimas conclusiones acerca del ocupante de la portería; a buen seguro que los informes de Manu Sotelo, preparador específico de porteros, serán reveladores.



Once poco fiable

Durante las probaturas tácticas realizadas ayer por la primera plantilla blanquiazul, Cristóbal Parralo ensayó con el mismo once que cayó 1-4 frente a Las Palmas el pasado jueves en la Copa.

“Vamos a probar con este once pero no quiere decir que sean los que vayan a jugar”, comentaba el míster herculino a sus pupilos ayer.

Sea como fuere, y con Tyton en puerta, la defensa estuvo conformada por Juanfran, Schär, Sidnei y Fernando Navarro, con Guilherme, Edu Expósito y Fede Valverde en la medular. Las alas fueron para Bakkali en la izquierda y Bruno Gama en la derecha, mientras que la punta de lanza le correspondió a Lucas Pérez.

Esta mañana en Abegondo el ‘staff’ técnico podría dar pistas acerca de la primera alineación liguera de la ‘era Parralo’.

Una de las mayores incógnitas a despejar para el deportivismo será la inclusión o no de la dupla ofensiva Lucas Pérez-Andone, un binomio que podría reportar muchas alegrías a la parroquia de Riazor.