“Tuvimos ocasiones, no marcamos y el punto sabe a poco”

El portugués Luis Carlos Correia, ‘Luisinho’, también vio superior al Depor y por eso no le dejó satisfecho el empate.

“Sabíamos que el Villarreal era un rival difícil, estaba arriba en la tabla, tuvimos ocasiones de gol, no marcamos y es un punto que nos sabe a poco”, admitió.

El lateral indicó que “el partido fue bastante equilibrado”, pero recordó que el Deportivo dispuso de “más ocasiones que el Villarreal”.

“No conseguimos los tres puntos y hay que buscarlos en Las Palmas”, declaró el portugués, quien admitió que los dos equipos se “desgastaron” y acabaron cansados.

“Es normal con partidos de Liga y Copa durante la semana que al final te encuentres más cansado, pero el equipo lo intentó de todas las formas y ahora a pensar en Las Palmas, un partido difícil, y conseguir los tres puntos”, insistió.

Luisinho apuntó que el Deportivo jugaba en casa y tenía “la ilusión de conseguir los tres puntos”. “Estamos tristes por eso, pero hay que pensar ya en el partido siguiente”, añadió el lateral, ayer interior. “Me sentí bien, el entrenador ya me había dicho durante la semana que era una posibilidad, sabe que mi posición es el lateral y me sentí cómodo, poco a poco con confianza”, dijo.

“Tenemos un poco de carencias en esa posición por las lesiones y la salida de Babel, pero si el entrenador entiende que puedo ayudar ahí, encantado”, comentó sobre las opciones de que sea una alternativa arriba.