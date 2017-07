El tráfico se detiene en las entradas y salidas del Deportivo

La calma, al menos aparente, se ha instalado en las oficinas de la Plaza de Pontevedra a un mes de que finalice el mercado de fichajes. Posiblemente la actividad en el interior sea frenética, pero de momento no se ha traducido en movimientos, ni en el apartado de entradas ni en lo tocante a las salidas.

El club herculino continúa trabajando en la incorporación de dos hombre de ataque y, al mismo tiempo, buscando acomodo a futbolistas con los que no cuenta Pepe Mel.



Vuelta del ‘hijo pródigo’

Igual que el año pasado, el Deportivo y Lucas Pérez viven inmersos en un nuevo culebrón veraniego. El delantero quiere salir del Arsenal ante la falta de oportunidades y el conjunto blanquiazul aspira a recuperar a su futbolista franquicia. En esta perfecta historia de amor es la escuadra ‘gunner’ la que trata de separar a las dos partes. Los londinenses buscan hacer caja con un jugador por el que pagaron el pasado verano 20 millones y siguen sin responder a la reciente oferta hecha por el club coruñés.

El Deportivo busca otro perfil de ariete diferente. Un atacante de proyección, joven y que quiera explotar en LaLiga. También trabaja en las salidas. No obstante, tras la marcha de Germán Lux, Bergantiños y Laure, el goteo de traspasos se ha parado. Sin embargo, hay actualmente varios futbolistas situados en la rampa de salida: Róber, Tyton, Juan Domínguez Saúl García y Borja Valle.



Posibles marchas

El Deportivo quiere una cesión, posiblemente al Levante, para el central coruñés. Mientras, el portero polaco busca una salida, tras una temporada irregular. Tampoco entran en los planes de Mel el mediapunta eumés y el zaguero cántabro, ambos cedidos la campaña pasada al Mallorca, descendido a Segunda B. Con respecto al atacante berciano, Mel podría reconvertilo en carrilero zurdo.

Resta un mes para el cierre de mercado y es necesario descongestionar el tráfico de entradas y salidas en el Deportivo.