Torres: “Jugaría aquí para siempre”

Fernando Torres, delantero del Atlético de Madrid, aseguró que le “gustaría jugar” en el equipo rojiblanco “para siempre” tras su renovación por una temporada y explicó que afronta este curso como si fuera “el último”, aunque remarcó que “ojalá después vengan muchos más” en el club de su vida.

“Me gustaría jugar aquí para siempre, poder acabar a un buen nivel en el club donde quiero estar, el único club donde hoy en día puedo tener una motivación grande para jugar al fútbol, para disfrutar de cada detalle”, expresó.

“Creo que es importante para mí haber jugado el último año en el Calderón. Cada partido era un montón de recuerdos y una sensación que no había vivido antes en ningún club ni en este club en estos años. Ha sido un año mágico”, rememoró el atacante, ya por su undécima campaña en el primer equipo del conjunto rojiblanco.

“Esta nueva etapa me apetece mucho empezarla. Siento mi parte de responsabilidad, de llenar ese nuevo estadio (el Wanda Metropolitano) y este nuevo año, de tantos cambios, sobre todo de mantener la identidad, que es el amor a unos colores, el mantener una identidad, el qué significa ser del Atleti más allá de los símbolos. Eso hay que mantenerlo”, valoró el delantero.

“Y creo que en eso los jugadores tenemos mucho que decir y es importante para mí estar. Seguir un año más es emocionante, porque no siempre uno en la vida puede estar donde elige o puede elegir donde estar. Y he tenido la posibilidad de hacerlo un año más. Ya veremos qué pasa en el futuro, pero lo quiero afrontar como el último. Ojalá después vengan muchos más, pero es la manera de poder disfrutarlo”.

El nuevo estadio

Hay un cambio por encima de todos este curso: el nuevo estadio. “Creo que es una responsabilidad que tenemos todos y debemos asumir. Nuestros abuelos, padres en algunos casos, bisabuelos en otros, hicieron la transición del Metropolitano al Calderón que estoy seguro de que fue dura y consiguieron hacer del Calderón un lugar mágico, diferente, con un sonido diferente, con un sentido diferente... Es un estadio diferente en muchos sentidos”, recordó. “Todos hemos ido de nuestros padres o de nuestros abuelos de la mano por el paseo de los Melancólicos para ir al Calderón. Son recuerdos que se van a quedar para siempre, que no es olvidan y van a estar ahí”, evocó el atacante, que ya mira al futuro: “Y ahora nos toca a nosotros ir al nuevo estadio, llevar a nuestros hijos a un nuevo estadio por la avenida de Luis Aragonés”.

“Nos tocará explicarles quién fue Luis Aragonés, nos tocará explicarles por qué tiene que ser un lugar mágico para nosotros y nos tocará explicarles, porque ellos no se acordarán, que hubo un tiempo en el que ese estadio no existía, que existía otro, pero que nosotros sentíamos lo mismo que ellos sienten en el nuevo”, apuntó.

Torres expuso, a la vez, que es “difícil imaginar un partido como local que no sea en el Calderón”. “Pero llegará el momento y ese es el día que tenemos que empezar a llenarlo de magia, crear recuerdos, intentar hacer partidos y marcar goles que se recuerden por años y empezar a crear una historia que no tiene. Hoy es un estadio vacío, pero aunque está vacío de sentimiento y eso es a lo que los atléticos nos sobra. Entonces, llevaremos todo lo que tenemos ahí”. l