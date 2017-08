El tope del Depor para fichar a Lucas son ‘10+2’

El Deportivo apuesta fuerte por Lucas Pérez y por eso la oferta que puso encima de la mesa del Arsenal es de 12 millones de euros (10 más dos por variables), según reconocieron fuentes de la negociación a este diario. Una cantidad que su agente, Rodrigo Fernández Lovelle, vería lógica. “Su precio ideal es de 12 millones”, reconocía el representante en declaraciones a Goal.com. De momento, el conjunto ‘gunner’ sigue sin dar una respuesta.

Sin perder la cabeza

El club blanquiazul no ha descartado la vuelta del delantero de Monelos. Así lo indicó esta semana Tino Fernández, alegando que “imposible no hay nada en esta vida”. No obstante, tampoco va a ‘tirar la casa por la ventana’ el Deportivo ni esperar eternamente por una respuesta del Arsenal, que ha tasado al jugador en 15 millones, un precio imposible para la economía herculina.

Rodríguez Lovelle ya indicó en su momento que la cantidad le parecía “desorbitada” y que veía en ella un intento del Arsenal en amortizar el fichaje de Lucas.

Tensando la cuerda

El club londinense quiere hacer caja con el delantero, pero de momento no ha movido ficha. Existe la voluntad para que salga, como reconoció su técnico, Arsène Wenger, pero a día de hoy no hay cambios en la situación del punta.

El interés del Newcastle (sin oferta) existe, y así lo ha corroborado Rafa Benítez, pero la ilusión de Lucas es regresar al Deportivo, que depende de una respuesta del Arsenal.

El jugador ya ha manifestado su deseo de salir solicitando el ‘Transfer request’ pero está en manos de la decisión que tome la entidad inglesa, propietaria de sus derechos hasta el año 2020. El tiempo puede jugar en contra del propio futbolista, pues el club blanquiazul sondea otras opciones si finalmente no puede regresar su ‘hijo pródigo’.

Queda menos de un mes para que se cierre el mercado y el Deportivo quiere apuntalar una demarcación en la que actualmente solo cuenta con Andone como delantero puro.

Aunque en esta pretemporada Pepe Mel ha empleado en esa posición a futbolistas como Bakkali, que está destacando en esta faceta, el técnico necesita otras opciones.

El club trabaja en incorporar dos compañeros en esa demarcación para el rumano. Con Adrián en camino, el perfil de atacante contrastado correspondería a Lucas Pérez, pero el Deportivo se cubre las espaldas y estudia otras alternativas.

La apuesta del club herculino por ponerle la guinda a su proyecto deportivo de cara al curso 2017-18 es fuerte. Para que fructifique, el Arsenal tiene que mover ficha rápido o Lucas podría perder el tren de regreso a A Coruña y al Deportivo, que lo espera con ganas. l