“Todo el mundo que no juega se decepciona por no poder jugar más”

El Deportivo cayó eliminado de la Copa del Rey y un año más (y van seis ya) sin ser capaz de acceder a los cuartos de final. Un hecho que ha provocado daños colaterales a todos aquellos futbolistas del equipo que estaban disfrutando de menos minutos en el conjunto blanquiazul y encontraban en esta competicion una vía de escape.

Jugadores como Alejandro Arribas, que vive una situación muy diferente a la del curso anterior, en la que era el compañero indiscutible de Sidnei. Unas circunstancias que el propio interesado reconoce que no son sencillas. “Todo el mundo que no juega está decepcionado por no jugar más”, declara.

Pese a su tanto, que lo erigió como el ‘pichichi’ coruñés en la Copa del Rey y le hizo feliz “a nivel individual”, cree que se desperdició “una oportunidad muy buena para poder pasar la eliminatoria”, meterse “en cuartos” “y seguir disputando partidos, que es impotante para la gente que está jugando menos”.

Con respecto al encuentro en Mendizorroza, asevera que al Deportivo se le presentó “muy bien” con la expulsión de Theo y el empate a los diez minutos. “Estábamos a un paso de poder superar la eliminatoria pero, como dijo el entrenador, nos faltó un poco de tranquilidad para llegar con más claridad. Tuvimos nuestras ocasiones pero el portero estuvo acertado”, afirma el defensa, con respecto a la mano salvadora que sacó Ortola tras el cabezazo de Joselu.

No considera, pese a algunas bajas con las que cuenta el equipo, que el hecho de no jugar Copa vaya a suponer un alivio para un plantel, hoy por hoy, debido a las lesiones y ausencias internacionales, ‘corto’. “Estamos justos de gente por las bandas o arriba, pero en el resto de la plantilla estamos todos y hay mucha competencia”, aclara.

La Copa constituía “un aliciente” para los menos habituales y “un problema menos para el entrenador” ya que podía emplear a los suplentes en ese torneo, una posibilidad que desaparece con la eliminación.



mentalidad positiva

Arribas declara que cada semana entrena e intenta hacerlo “lo mejor posible” y que está “preparado” para el momento en el que el técnico le necesite. “De momento no me ha elegido en la Liga y ojalá me pueda elegir algún día. Hasta ahora en esta temporada no ha pasado nunca y ojalá que de aquí a final de la Liga un día pueda ocurrir”, desea.

Un anhelo que es consciente que no depende de él, pues se trata de una decisión del técnico. Con el conjunto blanquiazul fuera del torneo copero, las posibilidades de jugar menguan debido a la competencia en Liga. El defensa madrileño, sabedor de ello, apela a “seguir trabajando para tener una oportunidad”. Opciones que sí tenía con Víctor Sánchez del Amo, cuya abrupta salida no le afectó especialmente: “He estado en muchos equipos y para mí no es una novedad que se vaya un entrenador y llegue otro nuevo”.



buen clima

Después de una campaña convulsa el curso pasado en el vestuario, el central blanquiazul anuncia que actualmente “está perfecto, mejor que nunca”.

Entre los episodios turbios de la temporada anterior estuvo el enfrentamiento que se produjo entre él y Luisinho y los posteriores cruces de declaraciones.

Hechos que el central ha dado por zanjados, al señalar que la relación con el luso es “cordial”, pues son “compañeros” que se ven “todos los días”, aunque no se arrepiente de los mismos.

También quiso cerrar la polémica sobre su supuesta negativa a jugar con defensa de cinco en la ida en el Benito Villamarín, algo que Arribas desmiente: “No me he negado a jugar nunca y el que diga lo contrario está mintiendo. Esa es la verdad”.



el villarreal, el sábado

Con respecto al próximo rival liguero del Deportivo, el Villarreal, reseña que el duelo será “un reto para sumar los tres puntos”. Algo que considera factible, a tenor de cómo ve al conjunto en los últimos choques. “El equipo está bien, no fue inferior al Alavés en ninguno de los dos partidos, y hay que seguir trabajando. Competimos contra cualquier rival en cualquier campo y el grupo está en dinámica buena”, apunta. Unas buenas sensaciones en las que espera participar.