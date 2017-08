Tinoco aguanta en cabeza

Comenzó el grupo Oro en la tercera jornada del Campeonato del Mundo de la clase Snipe, que organiza el Real Club Náutico de La Coruña. No fue fácil para el brasileño Mario Tinoco mantener el liderato, pero al final lo consiguió, aunque solo fuera por un punto.

Acumula 23, por 24 del segundo, el canario Gustavo del Castillo, y 27 del tercero, el puertorriqueño Raúl Ríos, en una clasificación general que puede sufrir cambios, aunque no en las primeras posiciones, ya que los jueces tuvieron que atender hasta cinco reclamaciones (una de ellas contra el coruñés Marcos Míguez); algunas de ellas no se resolverán hasta hoy.

Hubo vientos en torno a 15 nudos en un día más apropiado para la navegación que el martes. Así, la organización retomó el campo de regatas más recogido, frente a la playa de Bastiagueiro.

La primera regata comenzó a las 13.12 horas. La victoria correspondió al brasileño Alexandre Paradeda, que de esta manera olvidaba el fuera de línea con el que fue sancionado el día anterior. Después entró en meta su compatriota Mario Sergio de Jesus, y tercero finalizó Raúl Ríos, que de esta manera accedía al liderato provisional.

El mejor de los españoles fue Damián Borrás, cuarto, quedando a continuación otro representante de la flota anfitriona, Alfredo González. El coruñés Marcos Míguez obtuvo una meritoria novena plaza, y Del Castillo acabó décimo.

Peor le fueron las cosas al navegante que empezaba como líder esta primera jornada del Grupo Oro. Tinoco acumuló muchos puntos con su decimoquinto puesto, mientras que el segundo, Álvaro Martínez, se fue todavía más abajo: vigésimoctavo.

Escasa regularidad

El malagueño no tuvo su día y en la segunda regata hizo un decimosexto. Tinoco resistió y su séptima plaza fue suficiente para mantener el liderato. Pero todo puede cambiar en cualquier momento. La regularidad no está siendo el fuerte de la mayoría de los participantes. Como ejemplo, el ganador de la segunda manga, el estadounidense George Szabo, en la primera fue trigésimooctavo.

El mejor de la jornada fue el canario Alfredo González, con un quinto y un segundo. Sin embargo, al acumular 30 puntos de la fase clasificatoria, todavía es octavo en la clasificación general provisional.

Hoy, si la climatología no lo impide, se celebrarán dos nuevas regatas. l