Tino Fernández : "A Garitano hay que animarle y exigirle"

La mala racha de la plantilla blanquiazul continúa, la victoria a domicilio se resiste. En este año 2017, van tres empates y dos derrotas que acortan la distancia con los equipos que ahora ocupan los puestos de descenso.

No obstante, no ha menguado un ápice el optimismo del equipo; siendo conscientes de que es una situación compleja, no se duda de poder revertir la situación. Y este fin de semana se presenta una nueva oportunidad para hacerlo.

En esta tónica también se encuentra el presidente, Tino Fernández. Los resultados llegarán y está convencido de que no es un problema de proyecto deportivo, incluído el técnico.

"No hay ultimátums, no se cuestiona a Garitano ni nada". Eso sí, la concentración debe ser una máxima al final de los partidos, que es donde el equipo está perdiendo los puntos. "Hay que apretar los dientes. A Garitano hay que animarle y exigirle".

Gaizka Garitano quiere que el equipo gane un punto en intensidad en defensa. Que se hagan más faltas para aplacar ciertas jugadas y que se presione la salida del balón.

Tino aboga por esta estrategia y apunta que el técnico debe decirles a sus jugadores que "los partidos duran noventa minutos" y "que no se nos pueden escapar esos puntos al final".