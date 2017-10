Tino: "Espero que no haya necesidad de fichar"

El presidente del Deportivo, Tino Fernández, reconoce que la caja del club coruñés anda bastante justa después de los fichajes realizados en verano, motivo por el que confía en que no haga falta apuntalar el equipo en enero con refuerzos para conseguir la permanencia. Además, el máximo mandatario blanquiazul ve a sus futbolistas con la calidad suficiente para lograrlo sin necesidad de recurrir al mercado.

En una entrevista concedida ayer a Deportes Cope Coruña, a la pregunta de si hay dinero para fichar en enero, respondió: “Prácticamente muy poquita. Espero que no haya necesidad de hacer fichajes en invierno, creo que tenemos una plantilla completa y de calidad para conseguir el objetivo con la plantilla que tenemos”.

1Echa de menos a Fernando Vidal

El dirigente deportivista admitió que echa de menos a Fernando Vidal, quien abandonó el consejo de administración recientemente.

“Lo dije y lo sigo diciendo, prefería que no se hubiera marchado y desearía que siguiera con nosotros. Incluso en lo personal lo echo de menos porque al final llevamos cuatro años de una relación muy intensa. Fernando ha hecho un gran trabajo y hay que estarle muy agradecido porque es una persona muy deportivista, capaz, que se ha volcado por nada, por ilusión y amor, porque es el único combustible o el único motor que tenemos nosotros en esta aventura”, indicó, y defendió al exconsejero de las críticas que recibió por el funcionamiento de las categorías inferiores: “Fernando muchas veces ha recibido críticas por ese trabajo de base, como si fuera una responsabilidad de él y en ese área ahora estamos viendo a un Fabril que está primero en Segunda B, generando futbolistas que creemos que pueden ser futbolistas profesionales”.

Además, el dirigente blanquiazul aseguró que el club no piensa cubrir el puesto dejado por su marcha.

“En principio, vamos a seguir los que estamos. Estamos hablando del último año de mandato del consejo de administración y entendemos que la estructura profesional del club en el área deportiva está cubierta, salvado que el director deportivo pida algún refuerzo o alguna persona, pero es una estructura profesionalizada que entendemos que está completa y que funciona perfectamente”, indicó.

Sobre si Vidal se presentará a la presidencia del Deportivo en las próximas elecciones, respondió: “No lo sé, no me ha dicho eso, me ha dicho lo contrario, que tendremos su apoyo, pero nunca hemos hablado de eso”.

2Mantener la buena relación con el Eibar

Tino Fernández también habló sobre los problemas del pasado fin de semana en Eibar y de la acusación del club vasco de vender entradas a los Riazor Blues. El presidente defendió la actuación del Depor en la asignación de las entradas y aseguró que “vamos a hacer un llamamiento a la calma y mantener esta buena relación que tenemos con el Eibar”.