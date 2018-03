Tino espera agotar su mandato y evita hablar sobre el futuro de Seedorf

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, y el presidente del Deportivo, Tino Fernández, acudieron ayer al entrenamiento de la plantilla blanquiazul en Abegondo.

Tras mostrarle la ciudad deportiva al primer edil herculino, el dirigente deportivista trató varios temas de actualidad. Uno de los asuntos que reveló fue la intención del actual consejo de administración de cumplir su mandato, que finaliza en enero de 2019.



“Vivimos el presente y el futuro inmediato. Hay un mandato que tenemos por delante y nada más. Mi preocupación sobre ese tema es cero, lo que me preocupa es lo que le pase al Deportivo y ganar a Las Palmas”, indicó, y reiteró su idea de continuar al frente de la entidad blanquiazul, incluso si el equipo no sigue en Primera.



“Yo ya me presenté en Segunda División. Primero, no pensamos en ningún descenso, sino en reengancharnos a esta vida que tenemos, agrandarla y mejorar. Si los dueños del Deportivo estiman que tiene que haber un cambio, hay mecanismos previstos, si no, cuando toque. A eso no le dedicamos ni un minuto”, señaló.



Tino prefirió no mojarse cuando se le cuestionó sobre la posible destitución de Clarence Seedorf si el cuadro coruñés no vence el sábado.

“No pensamos en eso, pensamos en ganar a Las Palmas y es lo que tenemos que hacer y vamos a hacer”, respondió. Y ante la reiteración de los periodistas, añadió: “Pensamos en Las Palmas, no repitas las preguntas”.



Director deportivo

Otro asunto que trató fue el del director deportivo, plaza que continúa vacante en el club desde la marcha de Richard Barral a principios de enero.



“Estamos teniendo entrevistas con bastantes candidatos, algunos en activo, con equipo. No hay nada definitivo, el plazo con que trabajábamos era tenerlo resuelto la segunda quincena de abril”, explicó.

Tino también habló sobre uno de los asuntos más polémicos, la portería: “Si el técnico considera que tiene que poner a Rubén, adelante con Rubén. Todos son nuestros porteros y salga quien salga, Maksym, Rubén o Tyton, a muerte con él. Las valoraciones sobre construcción de plantilla, a final de temporada”, señaló.



Sobre el aspecto deportivo, aunque admitió la delicada situación, se mostró convencido de poder lograr la permanencia: “Quedan diez partidos, no procede darnos por muertos ni mucho menos. Estamos en una situación delicada, pero de la que se puede salir”.

Sobre el duelo con Las Palmas, dijo: “Es un partido importantísimo. Tenemos que pasar a dos, no a uno, y uno es el que nos visita el sábado y hay que ganar sí o sí”.