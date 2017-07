Tino confirma que el Depor negocia por Diego Alves

Tino Fernández, conocedor de la línea que sigue la dirección deportiva, derrocha optimismo de cara a la temporada 2017-18 a pesar de que queda faena. “Estamos ilusionados con el trabajo y con acabar de confeccionar una plantilla competitiva que mejore el año anterior, nos dé más alegrías y podamos estar más arriba”, declaró ayer tras la presentación del amistoso entre el Deportivo y el Silva que se disputará el sábado.



1 Negocia con Diego Alves y el Valencia

No le ha gustado al presidente que desde Brasil se haya filtrado las negociaciones del Deportivo para hacerse con Diego Alves.

“Es cierto que se está hablando con sus agentes y el Valencia pero nada más, no está hecho ni muchísimo menos. A mí esas noticias particularmente no me gusta nada que salgan porque no ayudan. La discreción es importante. Es un jugador que interesa como hay otros. Cuando se concrete se anunciará pero ahora mismo no hay nada”, indicó sobre el guardameta.



2 Álex Bergantiños decide su futuro

El centrocampista tiene ofertas para salir del equipo. Se hará lo que él diga.

“No está cerrado. Bergantiños decide él. No solo tiene al Sporting, también el Tenerife y el Rayo. En Segunda División Bergantiños es un lujo y si decide salir va a decidir también a dónde va. El Sporting es uno de los que lo puede afrontar con más garantías su fichaje porque seguro que lucha por el ascenso y tendrá un presupuesto más alto porque tiene seguro de descenso”, dijo el presidente, quien aseguró que el club en no sabe aún ni el equipo al que se iría Álex ni el planteamiento que harían sus representantes.



3 Carles Gil interesa, pero sin locuras

Tino Fernández evitó concretar el número de refuerzos. “Hay posiciones en las que está claro que nos vamos a reforzar. La dirección deportiva tiene una idea muy clara de cómo va a quedar configurada la plantilla de manera definitiva”, se limitó a avanzar. Interesa Carles Gil pero siempre que el traspaso sea asumible.

“Estuvo aquí y nos gusta, pero de ahí a que se pueda concretar…. Nosotros en todas las operaciones que hagamos tenemos que ser rigurosos, responsables y un club sostenible, no meternos en cosas que a la larga nos compliquen la vida. Ese criterio del rigor, sostenibilidad y un proyecto que se pueda defender en el futuro no lo podemos perder de vista”, apuntó.



4 Advierte sobre la salud económica

El crédito con Abanca ha mejorado la supuesto un alivio económico, pero el Deportivo sigue teniendo un calendario de pagos exigente.

“Si acabamos pensando que por haber cambiado la estructura de la deuda somos ricos o alguien lo piensa es un gravísimo error. Tenemos las mismas dificultades pero estructurado de otra manera. El rigor tiene que ser máximo. Ya hemos hecho una operación importante este año, la de Guilherme, y seguramente podemos hacer alguna más, pero tenemos que repartir muy bien el dinero”, expuso.

“Somos igual de pobres que hace dos semanas. Entran 45 millones para tapar otros 45 así que la situación es parecida aunque a corto plazo vamos a poder competir mejor porque vamos a tener más tope salarial. Aún así miramos hasta el último céntimo de euro. No hay dinero para todas las operaciones de las que se ha hablado”, indicó el presidente del Deportivo.



5 Sin ofertas por los jugadores franquicia

El Depor no tiene propuestas de otros clubes por los jugadores más cotizados: Çolak, Juanfran o Sidnei. Sobre el brasileño, Tino Fernández señaló que lo que hay es “mucho ruido de mercado”.

“En su momento sus agentes nos hablaron de la posibilidad de que se marchase pero la realidad es que no tenemos nada que valorar ni a favor ni en contra”, expuso.



7 Lucas Pérez, una posibilidad remota

Admitió que las “posibilidades” de fichar a Lucas son “remotas”. “Hay que ser realista. Está en un gran club que hizo un gran esfuerzo económico, tiene una ficha alta y además el deseo del club no es buscarle una salida. Sí hemos hablado con el Arsenal, nos hemos interesado y nos han transmitido eso, aunque es verdad que ha sido hace días, que han pasado otras cosas con posterioridad como que no haya viajado con el equipo a disputar unos partidos. Si en algún momento esa opción se puede abrir, le haremos una propuesta directamente al Arsenal, pero ellos nos han transmitido que cuentan con el jugador”, arguyó.

“Mientras tanto estamos haciendo otras cosas porque no podemos estar esperando en una posición que es importante cubrir”, añadió el dirigente, quien explicó que la inversión en el punta determinará el dinero para el resto.



8 Valora la decisión del fiscal sobre Lendoiro

Afirmó que es “una buena noticia” para su antecesor, Lendoiro, que la Fiscalía Provincial de A Coruña haya trasladado al Tribunal Supremo el archivo de una investigación sobre la utilización de las mismas prendas como garantía para los bancos y Hacienda.