Tino avisa: “El club no va a fichar por fichar”

Tino Fernández quiso dejar claro que el Deportivo va a afrontar con ‘sentidiño’ el próximo mercado invernal y buscará traer refuerzos de calidad contrastada para ayudar al equipo a afrontar con garantías la segunda vuelta de LaLiga.

“Lo que aspiramos es a mejorar, a reforzar el equipo. No vamos a fichar por fichar, no lo hacemos nunca”, apuntó el máximo mandatario herculino, que afirmó que el club “ va a incorporar a un jugador” por lo menos y “si el mercado ofrece cosas buenas e interesantes” el club herculino dará un paso al frente.

Aunque Tino Fernández reconoce que se está “hablando de cosas” por el momento no hay grandes avances en el tema de los fichajes. “Están templadas, ni calientes ni próximas para anunciar en estos días”, quiso puntualizar, consciente de que con la próxima apertura del mercado de invierno comenzarán a salir más nombres vinculados al conjunto blanquiazul.

El presidente del Deportivo reconoce que es ambicioso con respecto al nuevo jugador que pueda llegar al equipo herculino en las próximas semanas. “Si pudiésemos elegir nos gustaría el mejor (futbolista) posible y cuanto antes, porque aspiramos a un mes de enero con ocho partidos y de alta intensidad”, recuerda Tino Fernández.

El dirigente espera que, además de los cuatro encuentros ligueros que le aguardan al equipo (Espanyol, Villarreal, Las Palmas y Eibar), el Deportivo acceda a los cuartos de final de la Copa del Rey, tras eliminar al Alavés, lo que hará que tenga que disputar otros dos choques más antes de que termine enero de 2017. Con respecto a la llegada del nueco fichaje avisa que “si puede ser, se hará pronto”, pero advierte de que “la opción tiene que convencer a todas las partes” implicadas en el proceso.

vinculación amplia

Con respecto a la fórmula para la llegada de nuevos actores para el equipo, en principio, el mandatario descarta “la cesión hasta final de temporada” y, salvo que sea “una cosa superinteresante”, en principio no se contemplará. Sí que estaría abierto al Deportivo a otras alternativas como préstamo hasta final de temporada, más una campaña más, pues sería “otro planteamiento”.

sanciones económicas

Tino Fernández aprovechó su comparecencia ante los medios de comunicación para desvelar que el Deportivo ha decidido actuar tras recibir de forma reiterada multas procedentes de la Comisión Antiviolencia por su apoyo a los Riazor Blues.

El presidente blanquiazul desvela que la posición del club “está en el mismo punto en el que se encontraba” y su postura es algo que ya se ha explicado “varias veces”. Tino indicó, además, que ha solicitado “una reunión con el presidente del CSD (el recién nombrado José Ramón Lete Lasa)” y espera que la situación con esas sanciones “tenga un final feliz”. Pese a su esperanza de mejora, Tino se mostró escéptico respecto al próximo choque: “Supongo que en el siguiente partido volverá a pasar lo mismo (habrá multa)”.

El Depor ha sufrido en los últimos minutos la fijación de la Comisión Antiviolencia que ha interpuesto de forma reiterada multas al club por el despliegue de pancartas por parte de los Riazor Blues.