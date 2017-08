Thiago: “Es difícil jugar ante una defensa de cinco”

Thiago Alcántara, centrocampista español del Bayern, avisó de las dificultades que encontrarán mañana ante Italia en el Santiago Bernabéu, por enfrentarse a una defensa de cinco ante la que dijo que “es difícil jugar” por la falta de espacios aunque Julen Lopetegui tiene una solución.

“Es difícil jugar ante una defensa de cinco, es más complicado atacar, pero tenemos un entrenador que es muy detallista en ese aspecto de cómo atacar y defender. No voy a decir cómo, pero creo que llegamos muy preparados al partido. Somos dos grandes selecciones que nos tenemos estudiados”, aseguró sin desvelar lo que está preparando el seleccionador.

Como en cada una de sus comparecencias ante los medios, Thiago dejó profundos análisis futbolísticos. Explicó lo que espera de Italia en lo táctico. “Cuando un equipo juega con defensa de tres que se convierte en cinco cuando defiende, tiene menos jugadores para atacar. Será un partido en el que ellos esperarán nuestros fallos para lanzar contragolpes. Tienen claro que sus carrileros tendrán que hacer labor defensiva y ofensiva, con centros a jugadores fuertes como Belotti que es bueno reteniendo el balón o Inmobile fuerte de cara al gol”, analizó.

“Me espero un partido en el que intentaremos jugar a nuestra manera pero ante un equipo italiano sabemos que no dejan espacios entre líneas y hay que aprovechar cada ocasión que tengamos”, añadió.

Para Thiago todo lo que muestra Italia es una consecuencia del paso de Antonio Conte como seleccionador. “Conte dejó un estilo de juego tanto en la Juve como en Italia y Allegri y Ventura han plasmado ese estilo a su manera. Estamos más que preparados con lo que nos han mostrado para afrontar el partido”.

Lo que sí pidió es que nadie le quite a su entrenador en el Bayern Múnich, Carlo Ancelotti. “Como todos los entrenadores de su país, estando consagrado querrá dirigir a la selección italiana. Es decisión suya, está muy capacitado para dirigir a Italia o a cualquier equipo del mundo”, sentenció.



Antecedentes

Thiago estuvo presente en el último triunfo de España sobre Italia. Fue en un amistoso disputado en Madrid y en el Vicente Calderón (1-0), el 5 de marzo de 2014, el día que Diego Costa debutó con la ‘Roja’. Los cara a cara entre España e Italia favorecen a la ‘azzurra’. En 36 partidos, diez victorias fueron para el combinado nacional y once para los italianos, por 15 empates.

Una estadística más esperanzadora para España es la de los partidos jugados en el estadio Santiago Bernabéu. De 44 encuentros en el colíseo madridista, el último en 2011 ante Colombia, ha ganado 27, empatado nueve y perdido solo ocho. l