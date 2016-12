Sudando el turrón en familia

Después de haber disfrutado de una semana de vacaciones navideñas, el RC Deportivo regresó ayer por la tarde a los entrenamientos en Abegondo con varias ausencias importantes.

Hombres importantes en el vestuario de Riazor como Sidnei, Albentosa o Fayçal Fajr no pudieron estar con el resto de sus compañeros en el retorno a la actividad física en una gélida tarde.

El brasileño Sidnei tuvo que postergar su regreso desde su país natal a causa de problemas con los enlaces aéreos; ayer por la tarde estaba prevista su llegada a la ciudad de A Coruña, por lo que en principio esta mañana será ya uno más en los entrenamientos.

Raúl Albentosa, por su parte, no pudo participar en el primer ensayo semanal al estar convocado para actuar en el partido benéfico ‘Champions for Life’, que se celebró ayer en la ciudad de Sevilla.

El internacional marroquí Fayçal Fajr, convocado con su selección para la disputa de la Copa África, lógicamente no estará con el la escuadra herculina en las próximas semanas.

La plantilla coruñesa fue sometida a un control después de una semana sin realizar entrenamientos de grupo —cada futbolista se llevó un plan de trabajo personalizado a su domicilio— antes de empezar a rodar.

Habida cuenta de las ausencias, el máximo responsable técnico del equipo, Gaizka Garitano, tuvo que recurrir a los jugadores del filial para completar su plantilla. En este sentido, un total de cinco fabrilistas (Óscar, Nacho Monsalve, Álex Corredera, Hugo Díaz y Arnau) se entrenaron con el primer equipo tras el parón navideño y a buen seguro que repetirán en los próximos días.

En una tarde muy fría en las instalaciones de Abegondo, una veintena de aficionados no se quisieron perder las evoluciones de los suyos y presenciaron desde las vallas de la Ciudad Deportiva el entrenamiento de ayer, de aproximadamente 90 minutos de duración y de esfuerzos progresivos con los preparadores físicos Hernando y Franganillo.