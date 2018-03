Lucas Pérez admitió ayer su “frustración” por la mala campaña tanto a nivel personal como colectivo y confesó que “soy el primero que estoy decepcionado conmigo”.



“A nivel personal no me han salido las cosas como esperaba en todo el año y a nivel colectivo tampoco nos han salido con distintos entrenadores y eso también nos afecta individualmente”, indicó el delantero de Monelos, quien, sin embargo, restó importancia a las pintadas que aparecieron hace unos meses en el anterior edificio en el que vivía.



“No le doy importancia porque imagino el tipo de persona que habrá ido a esas horas para pintar el edificio de mis vecinos, en su día ya les pedí disculpas”, dijo.



El futbolista de 29 años mostró su comprensión con los aficionados que se sienten decepcionados por el pobre rendimiento que ha ofrecido este curso, en el que está cedido por el Arsenal inglés.

“La gente veía que un coruñés volvía a casa y eso generó ilusión, pero las cosas no han salido y se han decepcionado y es normal, porque yo soy el primero que estoy decepcionado conmigo, porque las cosas no me están saliendo”, admitió.



Un mal habitual

Lucas recordó, sin embargo, que los males del Deportivo no son de ahora: “Hace dos años hice las cosas muy bien, con mis números ayudé a que no bajáramos, así que es algo que viene ya desde atrás. Pero seguimos en las mismas”.



El atacante coruñés lamentó que todo les salga al revés cada jornada.



“Lo que más siento es frustración porque es normal fallar, pero veo cómo trabajan mis compañeros, el día a día, y nadie les puede reprochar nada. Es frustrante ver que no te salen las cosas”, señaló.

Lucas aseguró entender lo que está sufriendo André Gomes en el Barcelona, quien confesó a la revista ‘Panenka’ que lo está pasando mal por su bajo rendimiento.



“Lo que siente André Gomes lo siente la gran mayoría de futbolistas. No tienes por qué ser de esa ciudad o de ese club. Esto es un trabajo, pero es normal que Mosquera o yo lo sintamos más porque somos de la ciudad en la que nos hemos criado desde pequeños. Al ver que te pitan es normal que estemos decepcionados porque somos personas, aunque a veces no lo parezca”, apuntó el jugador blanquiazul.



Lucas, quien admitió que la visita que les hizo el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, durante el entrenamiento del martes, “es importante para la plantilla para saber que él también lo sufre y lo vive”, se mostró convencido de que el equipo reaccionaría si fuera capaz de sumar un triunfo.

“Lo que necesito principalmente no es marcar un gol, sino conseguir una victoria, porque llevamos tres meses sin lograr una y pienso que con una victoria cambiaría todo, sería un plus que nos serviría para ver una luz al final del túnel”, argumentó.



“A nivel anímico, de autoestima, no solo para mí, sino para toda la plantilla y cuerpo técnico, es necesaria esa victoria para poder seguir confiando en nosotros mismos”, añadió.

“Sería importante meterle mano a un equipo directo en la lucha por la permanencia”, sentenció.