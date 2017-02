Sofía Toro y Ángela Pumariega, juntas de nuevo

Sofía Toro ya tiene nueva compañera para el ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020. Bueno, nueva no, pues ya compartieron barco (y gloria) aunque en otra clase. Se trata de Ángela Pumariega, una regatista que junto a la coruñesa y a Támara Echegoyen conquistaron la medalla de oro en Match Race en los Juegos Olímpicos de Londres.



En esta nueva aventura, Sofía será la patrona y Ángela la tripulante. Ambas se vieron obligadas a cambiarse de clase tras Londres 2012 (al dejar de ser olímpica Match Race) y optaron por 470, aunque con distintas parejas. La asturiana se unió la canaria patricia Cantero y la coruñesa a la viguesa Patricia Suárez (aunque posteriormente también compitió con Pilar Amaro, Laura Sarasola y finalmente con Nora Brugman). Y en ambos casos, no consiguieron la plaza olímpica en Río, objetivo que lograron las catalanas Sara López y Bárbara Cornudella.



Cuatro años después, con más experiencia, Sofía Toro y Ángela Pumariega lo volverán a intentar en 470. Según comentaba ayer la coruñesa en su perfil de facebook, “hace aproximadamente dos meses llamé a Ángela Pumariega, compañera mía en Londres 2012, para navegar juntas en 470. Desde entonces, hemos estado probando y entrenando en Vilagarcía de Arousa y hace dos semanas nos desplazamos a Barcelona para entrenar con el Equipo Nacional. De momento las sensaciones no pueden ser mejores y aunque nos queda mucho trabajo por delante estamos mejorando muy rápido. Comienza una nueva etapa llena de retos y mucha ilusión para nosotras, después de cuatro años separadas y siendo rivales en 470 hemos decidido sumar nuestra experiencia y nuestras fuerzas y navegar juntas de nuevo”.



Así que Sofía Toro inicia una nueva etapa en un dúo campeón olímpico que espera volver a repetir experiencia en unos Juegos Olímpicos.