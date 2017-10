Sin un patrón muy definido

La falta de un plan concreto es la tónica de la presente temporada en el Deportivo. Las ocho jornadas transcurridas han confirmado que Pepe Mel tiene muchas dudas a la hora de dar con un once tipo, sobre todo en la portería, donde ya han pasado cuatro guardametas diferentes.

El estratega blanquiazul ha empleado a un total de 24 futbolistas en este arranque de curso. Es decir, que daría para formar más de dos onces distintos, pese a que hablamos de que tan solo se ha completado el 21 % de la Liga.

La retaguardia es una de las líneas en las que Mel ha demostrado tener las ideas más claras. Sobre todo en las bandas, ya que los dos laterales titulares han disputado todos los partidos. Juanfran y Luisinho han jugado los ocho encuentros de la competición, aunque el lateral derecho es el integrante de la plantilla con más minutos, con 713.

Ya no hay ‘intocables’

Hasta la pasada jornada, dicho privilegio recaía en Schär, que completó los siete primeros partidos de Liga. Sin embargo, el entrenador del Deportivo decidió no alinearle el pasado domingo, contra el Eibar, debido a que el suizo había disputado dos encuentros con la selección de su país días antes y regresó a A Coruña cansado y con molestias.

Mel ha demostrado tener más dudas a la hora de elegir al compañero del helvético en el eje de la zaga, ya que Sidnei, el segundo central con mayor presencia en el campo, se ha perdido tres encuentros por decisión técnica.

En la medular, hay dos nombres que destacan por encima del resto. Se trata de Guilherme, titular en las ocho primeras jornadas, y Celso Borges, que tan solo se ha perdido un encuentro.

Las dudas regresan cuando analizamos la mediapunta. En la banda derecha está claro quién es el amo. Fede Cartabia se ha convertido en una pieza fundamental en su segunda etapa como blanquiazul. De hecho, el argentino ha sido titular en todos los compromisos de los herculinos.

No están tan claros el puesto de enganche y el costado izquierdo. Çolak es el jugador más utilizado por el centro, pero no supera los 309 minutos, mientras que Valverde se ha afianzado como interior zurdo en los últimos duelos.

En el ataque, el único futbolista presente en todos los encuentros es Andone, ya que Adrián López se recupera de una lesión muscular y Lucas se incorporó al equipo con la temporada empezada.

La línea que más dudas genera en este inicio de temporada es la portería, donde Mel no termina de tenerlo claro. Tras la lesión de Rubén, el técnico no logró encontrar el recambio idóneo y ya son cuatro los guardametas que han defendido la meta blanquiazul: Tyton, Pantilimon y Francis, además del cancerbero de Coristanco.

Los únicos sin jugar

Carles Gil y Saúl son los únicos integrantes del primer equipo que aún no han debutado esta temporada (en el caso del valenciano, por una pubalgia). Además, el fabrilista Edu Expósito ha entrado en cuatro convocatorias, pero no ha llegado a estrenarse en el campo.