El Silva recupera su esencia

Dos fogonazos al inicio de cada parte sirvieron al Silva para lograr los tres primeros puntos de la temporada. Joao Paulo y Cañi fueron los goleadores en un encuentro que los locales tuvieron bajo control en todo momento.

En A Grela 1 se pudo ver un duelo lusófono. El Silva, con un gran número de brasileños en sus filas, recibió a un Cultural Areas repleto de portugueses, incluso su técnico Carlos Machado. Y un lusófono, como no podría ser de otra manera, abrió la lata. Fue Joao Paulo, que empezó la liga con la chispa que le faltó el pasado curso. El delantero se adelantó con pillería a toda la defensa visitante y remató a gol desde el primer palo un centro raso del mediocentro Diego.

Antes, el Cultural Areas había asustado a la afición local con una ocasión de Yelco, el principal peligro de los aurinegros en la primera mitad. El extremo recibió un pase de Bruninho a la espalda de la zaga y se encontró con Damián, que salió de su portería para entorpecer la carrera del extremo. El guardameta coruñés no detuvo al atacante pero le frenó lo suficiente para que su tiro posterior fuera despejado por Michi Leal en el área pequeña. Dos oportunidades claras pero solo el Silva vio puerta. La efectividad marcó la diferencia.

No obstante, el equipo local se asentó en campo contrario a base de empuje y de cortocircuitar la salida de un Areas que formó con defensa de tres centrales. Los visitantes solo encontraban algún respiro gracias a la velocidad de Yelco en la banda izquierda.

El ímpetu del Silva le hizo rondar el segundo gol en dos ocasiones más antes del descanso. Sin embargo, Ni Lucas Lima, de cabeza, ni Cañi, de vaselina, acertaron con la portería de Sergio Pereira.

El Areas tuvo otra ocasión antes del minuto 45. Incluso envió el balón a la red pero el asistente levantó el banderín señalando fuera de juego.

Tras el paso por vestuarios, el Silva volvió a golpear. En esta ocasión fue Cañi el goleador. El recién llegado, que jugó su primer partido como titular procedente del Cerceda, lanzó una falta por fuera de una barrera mal colocada y batió a Sergio. Un nuevo gol de los llamados psicológicos. 2-0 y el Silva tenía el partido casi sentenciado.



Bajón en el ritmo

Cañi volvió a probar suerte de falta unos minutos después pero esta vez Sergio despejó el disparo. Acto seguido, una gran jugada personal de Martín desembocó en un tiro de Yanis que desbarató Damián con un paradón de mérito. Fue la mejor ocasión de la segunda parte de un Cultural Areas que decidió modificar el sistema para jugar con una defensa de 4 en la recta final para recortar distancias. Sin embargo, el partido fue muriendo hasta que el árbitro señaló el final tras dos oportunidades desperdiciadas de Pedrito.

Victoria merecida de un Silva que recupera su esencia y deja atrás la dolorosa derrota de la jornada inaugural en el estadio de San Lázaro. l