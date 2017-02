Sigue fuera del descenso

“Esto no ha acabado, no es el final del mundo, diría que incluso no vamos a acabar la jornada en descenso. Es un consuelo pequeño, pero ahí estaremos”. Tino Fernández echó las cartas tras la derrota de Butarque y la predicción se cumplió en la jornada dominical. A pesar de la duodécima derrota de la temporada, a pesar de que acumula siete jornadas sin ganar, el Deportivo está fuera de las posiciones de descenso.



El conjunto blanquiazul se vio beneficiado una vez más de los resultados de sus perseguidores. De los tres últimos clasificados solo fue capaz de puntuar uno, el Sporting de Gijón. Los asturianos aprovecharon el traspié del Deportivo, pero solo a medias. Le han recortado un punto en la tabla. Ahora están a dos. Deportivistas y gijoneses se enfrentarán el próximo domingo en El Molinón, aunque antes de esa cita el Deportivo recibirá la visita del Atlético de Madrid el jueves en el estadio de Riazor.



El Sporting es ahora decimoctavo con 17 puntos después de haber empatado 1-1 con el Celta de Vigo. El cuadro rojiblanco se adelantó en el marcador con un tanto desde los once metros a los 49 minutos, pero los vigueses igualaron el choque cuando faltaban quince minutos para la conclusión.



A la misma hora que el Sporting, el Granada, penúltimo clasificado, caía en su visita al Athletic Club de Bilbao en San Mamés. El equipo de Ernesto Valverde se adelantó con un tanto de Susaeta en el minuto 11 y, aunque Mehdi Carcela empató en el catorce, Lekue en el último cuarto de hora de la primera parte y San José en el 69’ confirmaron la victoria del Athletic. El Granada se queda con 16 puntos, a tres del Deportivo.



El farolillo rojo sigue siendo, una jornada más, para el Atlético Osasuna. Fue el partido que se disputó en la matinal del domingo. Los rojillos se llevaron tres goles en su visita al campo del Espanyol.



Caicedo anotó a los 17 minutos, Jurado amplió la ventaja en el 46 y en el tiempo de descuento redondeó la goleada Gerard Moreno tras un error grave de los navarros cuando tenían el balón en campo propio. Osasuna tiene solo diez puntos de los 72 que se han disputado.



En la próxima jornada, el miércoles a las 19.30 horas el conjunto pamplonés recibirá al Villarreal y el Sporting de Gijón acudirá a Barcelona. El Granada recibirá al Alavés ese mismo día a las 21.30 horas. El Depor conocerá los resultados de sus rivales cuando juegue con el Atlético.