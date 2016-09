“Siempre ambicioné desarrollarme como delantero”

A sus 29 años, Ryan Babel cumple un sueño, el de jugar en la Liga española. El Deportivo le intenta recuperar para el fútbol de alto nivel después de haber estado en Emiratos Árabes Unidos. Llega al club tras haberse desvinculado del Al-Ain y todavía tendrá que coger ritmo de competición. Al menos, ha desembarcado con ilusión.

“Primero de todo, estoy muy ilusionado, poder jugar en la Liga española es un sueño que se ha hecho realidad y estoy agradecido al Deportivo por darme esta oportunidad”, comentó ayer en el reconocimiento médico con el club coruñés.

Antes de poder entrar en los planes de Gaizka Garitano necesitará unos días para ponerse en forma. “Me siento bien, en forma, no para jugar, porque desafortunadamente vengo de un tiempo sin competir, pero en un par de semanas estaré preparado”, declaró.

De su etapa en el Al-Ain recordó que “hubo cosas positivas y otras negativas”.

“Allí hay un buen nivel de partidos, buenos estadios, buenos campos y quedé impresionado con lo buenos que eran los jugadores locales, pero el trato hacia los jugadores extranjeros es diferentes. Estaba en un equipo que luchaba por el campeonato, no lo conseguimos y entonces a todos los extranjeros nos echaron”, explicó el atacante.

El Deportivo activó las negociaciones para incorporarle esta semana después de haber perdido por lesión a Joselu, que estará, como mínimo, dos meses de baja por un esguince de tercer grado en la rodilla derecha.

“Mi agente tuvo el primer contacto hace unos días y no lo tuve que pensar mucho porque era una gran oportunidad. Unos días después estoy aquí, delante de vosotros”, dijo a los periodistas. Aunque firma hasta el 31 de diciembre, aseguró estar “cien por cien” convencido de que su contrato con el Deportivo se ampliará.

A pesar de que físicamente no llega al equipo a pleno nivel, tirará de veteranía para contrarrestarlo. “Para cualquier jugador que no haya hecho pretemporada se hace difícil, pero por mi experiencia voy a ser capaz de superar eso”, advirtió.

Llega al Depor, teóricamente, para suplir la ausencia de Joselu, aunque en su carrera destacó en la posición de extremo. “Lo gracioso es que me crié como delantero, pero por las circunstancias de mi carrera, los entrenadores me pusieron en la banda izquierda y como lo hacía bien, me mantuvieron ahí, pero siempre he tenido la ambición de desarrollarme como delantero y esta es una oportunidad para probarlo”, comentó el holandés.

Babel afirmó que su “velocidad se mantiene” y afirmó que en el Deportivo disfrutará la oportunidad de jugar en la Liga y de reencontrarse con antiguos compañeros como Fernando Torres. “Por supuesto que he seguido la Liga estos años, con Inglaterra es la mejor del mundo y siempre es bonito y agradable ver jugadores con los que has coincidido. Estoy muy ilusionado, deseando hacer toda la temporada aquí”, sostuvo.

También coincidió en el Liverpool con un exdeportivista, Álvaro Arbeloa. “Tengo una muy buena relación con él, es un gran tipo”, manifestó.

Respecto a si esta es la última oportunidad que se le presenta en su carrera, el nuevo futbolista blanquiazul, que cumplirá 30 años en diciembre, fue tajante. “No creo. Considero que las oportunidades se dan y tú creas tus propias oportunidades”, dijo.

Del Deportivo tiene el recuerdo de la época de Makaay. “Entonces el club tenía buen nombre en Europa, un impacto enorme fuera de España”, declaró.

Eso sí, con su compatriota lleva “años sin hablar”, aunque estaría encantado de hacerlo para que le indique cómo es el club.

“No puedo ni quiero compararme con Makaay. Fue un gran jugador, un gran delantero al que admiraba cuando yo era joven. Si se da la oportunidad de hablar con él sobre el Deportivo en el futuro cercano, por supuesto la aprovecharé para conocer el club más y mejor”, comentó el nuevo jugador blanquiazul.