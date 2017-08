Sidnei: “Veo muy bien al equipo, en el camino correcto”

El arranque de temporada no preocupa a Sidnei Rechel, uno de los capitanes del equipo. El paso de las horas ha mejorado el sabor que dejó el empate en el Ciutat de València. Si antes sabía a derrota; ahora se paladea con ese dulzor que dejan los puntos a domicilio, aunque sean en casa de un recién ascendido.



1 El Depor va por el camino correcto

Un punto de seis posibles, cinco goles en contra, cero preocupación.

“Estoy viendo muy bien al equipo, en el camino correcto. El otro día sacamos un punto fuera y tenemos que seguir así porque creo que vamos a hacer una buena temporada”, pronosticó el central del conjunto herculino.

La lectura era diferente el pasado fin de semana a la conclusión del partido con el Levante. Mel y la plantilla estaban cabreados por haber dejado escapar dos puntos. Ahora, se ha suavizado el panorama.

“Él (Mel) y todos estábamos cabreados porque vas ganando 0-2 y no sumas los tres puntos, pero al final es un punto en un campo difícil y estamos en el camino correcto”, insistió.

El Deportivo cedió dos goles de ventaja, el segundo de ellos cuando tenía superioridad de efectivos por la expulsión de Morales, aunque con un penalti que se inventó el colegiado y que Sidnei no quiso valorar. “En eso de los penaltis no entramos porque no nos incumbe, queremos sacar los puntos en los partidos, eso sí. Es lo más importante”, manifestó.

Los dos goles levantinistas se sumaron a los tres de la primera jornada ante el Real Madrid en el estadio de Riazor. El central dio “mérito” al conjunto granota y se mostró tranquilo por los goles en contra. “Cada uno tiene su manera de pensar. En relación a eso estamos muy tranquilos”, señaló el zaguero.



2 La llegada de Lucas Pérez al equipo

Horas antes de que se oficializara la llegada de Lucas, Sidnei le abría las puertas del vestuario en su comparecencia en la ciudad deportiva de Abegondo. “Nosotros la verdad es que no pensamos mucho en eso porque no nos compete, nosotros lo que hacemos es trabajar día a día, pero Lucas es un gran jugador, nos ha dado mucho”, acabó reconociendo.

El defensa dejó claro que le encantaría ver en acción a la pareja Lucas-Andone: “Me parecería muy bien, son dos grandes jugadores para nosotros. Para el Depor sería muy bueno”.

De hecho, a su juicio, eso permitiría al Deportivo tener un ataque a la altura de los grandes. “Estamos seguros de ello porque son grandes jugadores que pueden aportar mucho. Podría ser muy bueno para todos nosotros”, dijo.



3Con la cabeza en el conjunto herculino

Sidnei abogó por mantener en plantilla a “todos los que están” en el equipo.

Preguntado por si ha tenido ofertas para salir del equipo, dijo que él se encuentra “muy bien, con la cabeza tranquila”.

Lo que ha pasado con Lucas lo vivió Sidnei la temporada pasada cuando el Valencia hizo una oferta para llevárselo.

“Para mí no fue muy difícil decir que no porque aquí estaba muy contento. Desde el primer día estoy muy feliz, muy a gusto, y no fue complicado ni difícil rechazar la oferta”, expuso el central, que sigue esperando por la nacionalidad española. l