Sidnei: “Es una final y no podemos fallar en nada”

Incluso un jugador muy poco amigo de abrirse ante los medios de comunicación como Sidnei Rechel reconoce la trascendencia del encuentro ante la UD Las Palmas del próximo sábado en Riazor.

Todo lo que no sea doblegar al antecesor del Depor en la tabla clasificatoria supondría el revés quizá definitivo para perder el tren de la permanencia.



Es por ello que el defensa hace un llamamiento a la concentración plena para evitar errores que puedan costar muy caros al equipo dirigido por Clarence Seedorf.

“Para nosotros es una final, sabemos que no podemos fallar en nada, tenemos que estar al cien por ciento todos de principio a fin, tenemos que ganar sí o sí”, expresó ante los micrófonos de sala de prensa.



1 Reponerse del mazazo de Girona

El zaguero herculino tiene que dejar atrás y enterrar de una vez las malas sensaciones de los últimos encuentros. No en vano, con Clarence Seedorf en el banquillo el conjunto coruñés aún no ha vencido en seis jornadas.

“Pesa bastante, siempre queremos la victoria, muchas veces haces las cosas bien y acabas sin los tres puntos y eso acaba por pesar un poco”, expuso.

“A nosotros nos pasa un poco eso cuando jugamos fuera, los otros también quieren ganar, es fútbol”, agregó.



2 Dejar de ser el más goleado de Primera

Con 59 goles en contra en su casillero tras la disputa de 28 jornadas, el RC Deportivo certifica el peor promedio de tantos en contra de Primera.

Un duro hándicap que los deportivistas han de hacer olvidar para aspirar a ser competitivos y poder salvarse a fin de curso.

“Son cosas complicadas de explicar, llegar a un punto de definición ahora es complicado. Tenemos que intentar cambiar eso, sufrir menos goles y conseguir más victorias, que es nuestro objetivo”, dijo.



3 Más méritos que puntos cosechados

Sidnei enarboló de nuevo el discurso de que su escuadra ha realizado merecimientos para estar más arriba en la clasificación pero, a su juicio, las circunstancias que envuelven al fútbol han privado al Depor de una mejor puntuación.

“En todos los partidos parece que nos tiene que pasar algo. Ante el Levante once contra once creo que saldríamos con tres puntos y con el Eibar merecimos más, pero no podemos pensar en estos partidos que ya pasaron, tenemos que mirar adelante”, expresó.



4 Cambiar de una vez por todas la tendencia

El ‘12’ blanquiazul aguarda y desea que el del próximo fin de semana sea el partido que pueda marcar el punto de inflexión positivo en una temporada muy irregular.

“Ojalá el sábado empiece a cambiar la dinámica de resultados y empecemos a avanzar hacia la salvación”, prosiguió.



5 Agradecer el apoyo del deportivismo

Aunque los resultados cosechados por el equipo en el presente curso están siendo pésimos, el central deportivista aguarda que el ‘jugador número 12’ de Riazor siga respaldando a su equipo.

“Nos quedamos tristes por lo que está pasando, pero pedimos a la afición que siga apoyando, nosotros confiamos, sabemos que tenemos grupo para salir de esta situación y estando juntos vamos a salir”, confesó, al tiempo que aporta motivos para que la grada no desconecte de su club.

“Creo que tiene que creer, estamos trabajando para eso, para conseguir nuestro objetivo y estoy seguro de que la afición hará como siempre hace, apoyando. Nosotros estamos trabajando para salir de esa situación y dar una alegría”, añadió.



6 La visita de Xulio Ferreiro dio ánimos

Preguntado acerca del discurso del alcalde coruñés Xulio Ferreiro en el vestuario de Abegondo el martes en sesión vespertina —de la mano del presidente Tino Fernández—, el futbolista consideró que toda ayuda posible debe ser tenida en cuenta para salir de la zona de extremo peligro en la que se encuentra el club de la Plaza de Pontevedra.

“Nos deja muy contentos, fue para nosotros una alegría y creo que es importante porque en estos momentos difíciles sabemos cómo son las cosas; somos muy criticados por todos y cuando recibimos una visita así para nosotros es muy importante para lo que queda de liga”, significó.



7 El equipo precisa ser más pragmático

Con independencia de la lectura que suela realizar el técnico Seedorf sobre las últimas actuaciones del RC Deportivo, Sidnei puso en relieve la importancia de transformar las sensaciones en puntos; en caso contrario, el Depor estará abocado a un descenso casi seguro, habida cuenta de la desventaja actual con los puestos de salvación.

“Somos conscientes de que hacemos buenas cosas durante el partido, pero además de la situación que estamos lo más importante son los resultados por encima de cualquier otra cosa y ahora tenemos que pensar en sacar los tres puntos, lo que necesitamos son los puntos”, recalcó.