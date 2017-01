El Sevilla le arrebata el triunfo al Madrid y aprieta la Liga

El Sevilla remontó al Real Madrid, con un gol de Sergio Ramos en propia puerta en el minuto 85 y otro de Stevan Jovetic en el 92, un encuentro que tenía perdido en el Ramón Sánchez Pizjuán, cumpliendo revancha de la Copa. El Madrid deja su racha de partidos invicto en 40 y ve cómo se acercan sus perseguidores en lo alto de la tabla.

Llegó el final de la racha blanca, que no perdía desde abril, cuando menos podía esperarlo el conjunto de Zinedine Zidane. El Madrid hincó la rodilla ante un Sevilla con sed de venganza tras ser eliminado de la Copa del Rey esta semana y por la ya lejana Supercopa de Europa.

Después de una primera mitad de control y apenas ocasiones, el Madrid se adelantó a la hora de encuentro con un penalti convertido por Cristiano Ronaldo y provocado por Dani Carvajal. Fue el resultado de los primeros errores del Sevilla en el partido, mala salida del balón en cuatro jugadas consecutivas que terminaron pagando caro.

El cuadro de Jorge Sampaoli dio un paso al frente pero el Madrid demostró la seriedad de su momento, sin conceder resquicio al ataque rival. Sin embargo, en el tramo final la locura que echó en falta este clásico moderno hizo acto de presencia.

Ramos, protagonista de la vuelta copera, anotó en su propia puerta y el recién llegado Jovetic hizo su segundo tanto con el Sevilla, ambos al Madrid, ya en el descuento batiendo a un mal colocado Keylor Navas.

En poco más de cinco minutos la Liga se abrió de par en par para un Sevilla que se queda a un punto de los blancos, con un partido más, y para el resto de aspirantes. A la espera de que el Madrid recupere su partido aplazado por el Mundial de Clubes ante el Valencia, los blancos ya tienen al Barcelona a dos puntos y a seis al Atlético cuando aún no ha terminado la primera vuelta.

A Sergio Ramos le acompañó una sonora pitada desde el arranque, tras encararse con parte de la afición de Nervión en la vuelta copera, pero la sangre no llegó al río.