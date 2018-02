Seedorf prueba de nuevo a Muntari en la medular blanquiazul

Clarence Seedorf continúa haciendo probaturas con respecto al once que presentará mañana ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. Ayer optó por emplear de nuevo a Sulley Muntari en la medular, como acompañante de Guilherme y un Pedro Mosquera ligeramente adelantado.



Probando alternativas

Una opción que ya probó en la sesión del domingo. No obstante, cambió la mayoría de las piezas del puzzle. Rubén seguiría en la portería, pero en la línea de cuatro repetían Juanfran y Luisinho en las bandas y Schär y Eneko Bóveda en el centro de la zaga. En el centro del campo mantendría a Guilherme, el propio Muntari y Pedro Mosquera, y arriba los habituales Lucas Pérez, Adrián López y Andone.



Nociones tácticas

El once comenzó realizando ejercicios de basculación y movimientos con y sin balón en compañía del segundo de Clarence Seedorf, el técnico italiano Valerio Fiori.

Mientras, el resto de los futbolistas blanquiazules, a excepción de los lesionados Raúl Albentosa y Fede Valverde, estuvieron realizando centros y remate bajo la supervisión del entrenador holandés y de diferentes miembros del ‘staff’ técnico del Deportivo.

Seguidamente, los suplentes en el día de ayer pasaron a trabajar al abrigo de las lonas para ejercer como oposición del once probado.



Varias incógnitas

Queda todavía una sesión por delante, en la que Seedorf hará la prueba definitiva y decidirá que cartas pone sobre la mesa del tapete mañana en el Coliseum Alfonso Pérez.

Debido a la carga de dos partidos de esta semana, no sería extraño que finalmente incluyese rotaciones en el posible once. Además de las dudas en la zaga, donde habrá que esperar a ver si Sidnei regresa al once y Eneko Bóveda suple a Juanfran, tampoco está claro que repita el tridente de ataque ante el Getafe.